Wohnkomplex RIVIERA SANTA MONICA

Pattaya, Thailand
von
$83,988
12.11.25
$89,831
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 23318
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.11.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Chon Buri
  • Nachbarschaft
    Nong Pla Lai
  • Stadt
    Pattaya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    34

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour

Standort auf der Karte

Pattaya, Thailand

Hypotheken-Rechner

Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Choeng Thale, Thailand
von
$159,526
Wohnanlage Bluepoint Luxury Condominiums
Pa Tong, Thailand
von
$571,599
Wohnanlage EverPrime Residences
Provinz Phuket, Thailand
von
$199,610
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$242,231
Wohnanlage Comfortable residence with swimming pools, gardens and waterfalls at 550 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Provinz Phuket, Thailand
von
$195,205
Andere Komplexe
Wohnanlage DCONDO REEF
Wohnanlage DCONDO REEF
Wohnanlage DCONDO REEF
Wohnanlage DCONDO REEF
Wohnanlage DCONDO REEF
Wohnanlage DCONDO REEF
Kathu, Thailand
von
$53,150
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 7
Gemütliche Wohnung in der beliebten Wohnanlage DCONDO REEF im zentralen Teil von Phuket. Attraktive Anlageimmobilie! Luxuswohnungen im Herzen der Stadt Phuket mit dem Potenzial für hohe Mietrenditen und Wertsteigerung. Die günstige Lage der Wohnanlage garantiert Ihnen eine hohe Nach…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage CITY GARDEN PATTAYA
Wohnanlage CITY GARDEN PATTAYA
Wohnanlage CITY GARDEN PATTAYA
Wohnanlage CITY GARDEN PATTAYA
Wohnanlage CITY GARDEN PATTAYA
Wohnanlage CITY GARDEN PATTAYA
Pattaya, Thailand
von
$104,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Stadtgarten Pattaya – Eigentumswohnung, die die beste Lage im Zentrum der Stadt hat, nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt. Studios, Apartments mit einem oder zwei Schlafzimmern oder mehr sind bereit, in ihnen zu wohnen. Das Projekt war mit allen modernen Annehmlichkeiten ausgestattet, dar…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, gym, parking and co-working area, Nai Yang, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, gym, parking and co-working area, Nai Yang, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, gym, parking and co-working area, Nai Yang, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, gym, parking and co-working area, Nai Yang, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, gym, parking and co-working area, Nai Yang, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, gym, parking and co-working area, Nai Yang, Phuket, Thailand
Thalang, Thailand
von
$105,787
Im Herzen von Phuket, Thailand, bietet der achtstöckige Kondominiumkomplex eine Oase für digitale Nomaden und savvy Investoren gleichermaßen. Mit einer strategisch günstigen Lage, nur wenige Minuten vom Strand Nai Yang entfernt und in der Nähe von wichtigen Annehmlichkeiten und Attraktionen,…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
