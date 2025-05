Wohnkomplex Luxury residential complex of furnished apartments near Jomtien Beach in Pattaya, Thailand

Ein hochwertiges Wohnprojekt in der prestigeträchtigsten Gegend, an der erstklassigen und strategischen Lage in der Nähe von Jomtien Beach.

Das Projekt umfasst den größten Pool in der Stadt, mehrere Erholungsgebiete und einen Dachpool mit Panoramablick, Fitnessräumen, Tiefgaragen, eine Lobby und Geschäfte, ein Jacuzzi und Spa, Yoga-Bereiche und eine Salzhöhle.

Das Projekt kombiniert stilvolles Design, hohen Komfort und moderne Technologien. Der Komplex besteht aus 3 mehrstöckigen Gebäuden, in einer Kaskade, mit insgesamt 470 Einheiten.

Der Komplex bietet Concierge-Services, Immobilienmanagement und professionelle Wohnungsvermietung.

Hohe Sicherheitsstandards - bewachtes Gebiet, Brandmeldesystem und Rauchmelder.

Exquisite Innendekoration, Premium-Möbel.

VorteileLage und Infrastruktur in der Nähe

Der Komplex befindet sich auf der zweiten Straße von Jomtien, einem Ort bekannt für seine Sandstrände, Restaurants und Einkaufszentren. In wenigen Minuten erreichen die Bewohner große Supermärkte oder besuchen den berühmten Jomtien Markt. In der Nähe befinden sich auch internationale Schulen und Unterhaltungszentren.