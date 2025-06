Wohnkomplex

Pattaya, Thailand

Ocean Portofino Jomtien ist eine Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Eigentumswohnung am Meer mit 268 Einheiten mit einzigartigem Blick auf Asiens größten Yachthafen. Der Komplex befindet sich an einem super prestigeträchtigen Ort an d…