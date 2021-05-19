  1. Realting.com
Wohnkomplex BREEZE BEACHSIDE

Bang Sare, Thailand
von
$63,260
12.11.25
$63,260
20.03.24
$51,390
;
15
ID: 16317
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.11.25

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Chon Buri
  • Nachbarschaft
    Klet Kaeo
  • Stadt
    Bang Sare

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    8

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Standort auf der Karte

Bang Sare, Thailand

