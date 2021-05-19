Wohnkomplex SEASPIRE

Der Beginn des Verkaufs eines neuen Projekts im Herzen von Jomtien - SEASPIRE, das Ihnen ein stabiles Einkommen und komfortables Wohnen bieten wird! Installationen verfügbar! Erste Küste! Der Preis der Wohnung beinhaltet alle Ausrüstung, Sanitär, Dekor, komplette Möbel und Haushaltsgeräte! Sea Spire Jomtien ist eine neue Hochhausanlage auf der ersten Linie des Meeres, nur 25 Meter vom Strand Jomtien entfernt, die einen außergewöhnlichen Komfort und Komfort bietet. Einrichtungen: Schwimmbäder, Hamam, Sauna, Spa, Parkplatz (einschließlich für Gäste), Restaurants, Bar, Erholungsgebiete, Spielplätze, Coworkings, Bibliotheken, Panorama-Bereich für Sport, geschützte Bereich mit Gesichtserkennung und Videoüberwachung. In der Nähe sind: - Geschäfte; - Café; - Paintball Club; - Postamt; - Tankstellen. Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen! * Die Kosten können je nach Kurs variieren.