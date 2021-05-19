Wohnkomplex SEASPIRE

  1. Realting.com
Pattaya, Thailand
von
$153,182
12.11.25
$153,182
16.05.25
$152,028
16.12.24
$125,548
;
14
ID: 23314
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.11.25

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Chon Buri
  • Nachbarschaft
    Nong Pla Lai
  • Stadt
    Pattaya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    49

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour

Über den Komplex

Der Beginn des Verkaufs eines neuen Projekts im Herzen von Jomtien - SEASPIRE, das Ihnen ein stabiles Einkommen und komfortables Wohnen bieten wird! Installationen verfügbar! Erste Küste! Der Preis der Wohnung beinhaltet alle Ausrüstung, Sanitär, Dekor, komplette Möbel und Haushaltsgeräte! Sea Spire Jomtien ist eine neue Hochhausanlage auf der ersten Linie des Meeres, nur 25 Meter vom Strand Jomtien entfernt, die einen außergewöhnlichen Komfort und Komfort bietet. Einrichtungen: Schwimmbäder, Hamam, Sauna, Spa, Parkplatz (einschließlich für Gäste), Restaurants, Bar, Erholungsgebiete, Spielplätze, Coworkings, Bibliotheken, Panorama-Bereich für Sport, geschützte Bereich mit Gesichtserkennung und Videoüberwachung. In der Nähe sind: - Geschäfte; - Café; - Paintball Club; - Postamt; - Tankstellen. Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen! * Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Pattaya, Thailand

