Wohnkomplex Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand

Ein luxuriöses Hochhaus im Zentrum des Strandes Jomtien. Es gibt Käufer ultra-stylish Architektur, kombiniert mit sehr wünschenswerten Lifestyle-Funktionen, die Sie mit allem, was Sie brauchen, um das Beste dieser Strand Resort-Stil Entwicklung zu machen. Geniessen Sie von der höchsten Stelle in Jomtien, während Sie die gesamte Jomtiens breite Strandveranda abdecken. Ein Teil dieses klassischen und lebendigen Lebensstils zu sein bedeutet, in eine wünschenswerte, privilegierte Welt mit Zugang zu einigen der besten und gut durchdachten Einrichtungen und detailliertes Finish in Jomtien. Egal, ob Sie morgens am Strand jogs oder den ganzeren Lebensstil genießen, dieser Komplex ist wirklich für jeden Geschmack geeignet.

Ausstattung und Ausstattung im Haus

Erdgeschoss:

Grand 12 m dramatisch hohe Hotel-Stil Drop-off-Bereich

Schöner Hof und Eingang Landschaftsbau

Große hoteleigene Lobby mit 6 m hohen Decken

Privater Erholungsparkplatz

4. Stock:

Spektakuläres Dach infinity-edged Lotus Teich

Individuelle schwimmende Terrassen salas & Pavillon-Bereiche

Überschwemmungsbrücke

Große natürliche Bäume mit üppigem Landschaftsbau zu entspannen in

5. Stock:

Mehrstufiges „Cascade“-Pooldesign

24 m breites Infinity randvoller Pool mit Meerblick

Pool untergetauchte Sonnenliegen

Jacuzzi & Wasser

Designer Ocean View Privatsphäre sala’s

Kinder flacher Pool

Mehrstufige Bade- und Relaxationszonen

Café-Einrichtungen mit offener Wohnanlage nur Bar

Außenbereich

Kinderclub

Dusche und WC

21. Stock:

Shallow Pool

12 Person jacuzzi

Außenbereich mit Lounge-Sofas

Unterwassersitz

Infinity gekantet Hauptkanonen Pool Bereich

Umfangreiches Cardio-only Fitness-Studio

Kinderclub

Dusche und WC

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Der Komplex liegt nur 5 Gehminuten vom Haupteingang zum Strand entfernt.