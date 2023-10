Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand

Phuket, Thailand

von €164,655

Voll möblierte Luxus-Eigentumswohnungen in Kamala, nur wenige Gehminuten vom Strand Kamala entfernt. Natürlicher Wasserfall im Projekt. Gehen Sie durch die Straße zum Himmelsgarten auf dem Gipfel des Berges mit Blick auf das Meer des Kamala-Strandes und genießen Sie die frische Atmosphäre. Die Kompex besteht aus 14 Gebäuden (Aufzug in jedem Gebäude), einem großen gemeinsamen Garten, einem Lobbybereich, einer 24-Stunden-Rezeption, 2 Gemeinschaftspools, einem Clubhaus, einem Aufenthaltsraum, ein Fitness & Spa, Restaurants und Bars, Shuttlebus-Service, ein Parkplatz für 80 Autos, 24-Stunden-Sicherheit mit CCTV-System. Es bietet 7 Zimmertypen: Typ A: 28 m2 mit Blick auf den Garten oder den Wasserfall Typ B / B +: 38 m2 mit Garten-, Pool- oder Meerblick Typ C: 38 m2 mit Garten-, Pool- oder Meerblick Typ D: 35,8 m2 mit Meerblick Typ E: 38 m2 mit Garten-, Pool- oder Meerblick Typ F: 38 m2 mit Garten-, Pool- oder Meerblick Vorteile 1 - Bieten Sie in den ersten 3 Jahren 6% Mietgarantie an (erhältlich bei Raumtyp A, C) und (Raum Typ F 1. Stock des Gebäudes 4 und 5). Freier Aufenthalt von 30 Tagen pro Jahr Keine gemeinsamen Gebühren Nach Abschluss der Mietgarantien wird 7 Jahre lang ein Mietpool 50/50 angeboten (kostenlose Aufenthaltsdauer 30 Tage pro Jahr). 2 - Bieten Sie 10 Jahre lang die Mietpooloption 50/50 an (verfügbar bei Zimmertyp B, B + und D). Freier Aufenthalt von 30 Tagen pro Jahr Gemeinsame Gebühr 60 THB / pro m2 3 - Bieten Sie 10 Jahre lang die Mietpooloption 50/50 an (verfügbar bei Raumtyp E & F). Flexible Wohnoption Gemeinsame Gebühr 60 THB / pro m2 Lage und nahe gelegene Infrastruktur Kamala ist eines der beliebtesten Ziele für Familien und Langzeitbesucher in Phuket, Kamala Beach ist ein objektiv schöner Sandstrand für jedes tropische Erlebnis mitten an der Westküste von Phuket. Ein ruhiger Strand, eine ruhige, entspannte Atmosphäre, perfekte Sonnenuntergänge und berühmt für berühmte Ferienhäuser entlang der Millionärsmeile “. Es ist auch die Heimat des Palastes der thailändischen Dynastie und daher ist Kamala Bay auch als “ The Royal Bay ” bekannt. In Kamala befinden sich mehrere der exklusivsten Resorts der Insel, von Luxushotels bis zu familienfreundlichen Resorts am Rande der Küste sowie zahlreiche Restaurants. Der Strand ist vom Flughafen Phuket mit nur einer 35-minütigen Fahrt leicht zu erreichen. Andere Touristenziele befinden sich in der Nähe.