Wohnkomplex

Der Komplex befindet sich in der Gegend von Pratumnak auf dem königlichen Hügel von Pratumnak in der Nähe der Residenz der königlichen Familie. Das Stadtzentrum, der Bali Hai Pier und die berühmte Walking Street sind leicht zu erreichen, aber mit all dem ist Pratumnak ein Wohngebiet und hier ist es immer ruhig und ruhig. Saubere Strände, Wanderparks, Bürgersteige entlang der Straßen, Golden Buddha Hill, Aussichtsplattformen, ein kleiner Wasserpark, Lebensmittelmärkte, und nur 100 Meter vom Haus entfernt gibt es einen ausgezeichneten Verkehrsknotenpunkt.

Die Infrastruktur des Komplexes:

Schwimmbad, Sonnenliegen und Sonnenschirme

Ausgestatteter Fitnessraum

Finnische Sauna

Grüne Terrasse mit Panoramablick auf die Bucht und den Pratumnak-Hügel

Tiefgarage

24-Stunden-Videoüberwachung und Sicherheit

WLAN auf jeder Etage

2 Aufzüge

Hundewanderbereich

Kostenloser Shuttle zum Strand

Alle Apartments sind fertig und mit eingebauten Möbeln ausgestattet. Jedes Zimmer verfügt über eine separate Klimaanlage, das Badezimmer ist mit Sanitärartikeln und eingebauter Beleuchtung an den Decken ausgestattet.