Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand

Phuket, Thailand

von €158,318

Ein Projekt in idealer Lage, nur 100 m vom Strand von Kamala entfernt. Der Komplex verfügt über 2 Blocks und 1-2 Schlafzimmer sowie Studios. Die Apartments sind in warmen Farben eingerichtet und in jedem Zimmer sind Luxusbäder installiert. Das Hotel hat eine einzigartige Schönheit und 4 stilvolle Schwimmbäder mit Whirlpools. Ein Höhepunkt des Projekts ist außerdem das Dachdeck der beiden Gebäude, das durch eine Brücke verbunden ist, Hier können Sie an der Poolbar entspannen oder sich sonnen und die frische Luft im großen Dachgarten einatmen. Es gibt auch Restaurants, in denen Sie sich entspannen können. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Kamala Beach - 100 Meter Del Mar Phuket Cafe - 100 Meter Phuket Fantacy - 200 Meter Thai Bank - 1 km Big C Supermarkt - 1,2 km Surin Beach - 2,7 km Bang Tao Beach - 4 km Villa Markt - 7 km Catch Beach Club - 7 km Patong Beach 10 km Internationaler Flughafen Phuket - 20 km Phuket Altstadt - 21 km Cape Promthep - 30 km