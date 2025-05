Wohnkomplex Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand

Elysium Residences verschwimmt die Linie zwischen Service-Apartments und Premium Hotels. Elysium befindet sich in der Region Pratumnak von Pattaya, ist das Wahrzeichen der hochwertigen Wohn- und lukrativen Investitionsmöglichkeiten. Das Interieur verfügt über eine elegante Auswahl an hochwertigen Armaturen, Armaturen und Materialien. 24/7 Rezeption, Concierge, Wäscheservice und Housekeeping. Kostenlose Mitgliedschaft in der exklusiven Hermes Skybar, ein Symbol für Luxus und Exklusivität in Pattaya. Verwöhnen Sie in einer Reihe von Freizeitaktivitäten mit 5-6 Schwimmbädern, einem Tennisclub, einer Sauna, einer Massage am Royal Cliff und Zugang zu einem privaten Strand. Außerdem genießen Sie eine kostenlose Mitgliedschaft in der FITZ CLUB bei Royal Cliff.

Sanitarywear: Exklusiv von Verdi Casa aus Italien entworfen, zeigen den Inbegriff von Qualität und Stil.

Materialien: Küche & Tische mit italienischem Marmor und Wänden behandelt eine einzigartige Seiden-Baumwoll-Mix-Tapete, bietet einen Hauch von Opulenz in jeder Ecke.

Türen: Seien Sie unter den ersten, um die Größe der echten Walnusstüren in Thailand zu erleben, ein Zeichen der exquisiten Handwerkskunst.

Windows: Spezielle Doppelverglasung mit niedrigem E-Glas, um Energieeffizienz und Komfort zu gewährleisten.

Klimaanlage: Schritt in die Zukunft mit antibakterieller und selbstreinigender Technologie, ein weiteres erstes in Thailand.

Einrichtung: Einschließlich Tapete, Bilder, Sockelbrett, Lichter, Sofa, Couchtisch, Esstisch und Stühle, Luxusbetten, hochwertige Matratze, Bettwäsche, Ankleidetisch, Stühle, Beistelltische, Lampen, Balkonmöbel, Jacuzzi auf ausgewählten Etagen, Kühlschrank Gefrierschrank, Mikrowelle.

Ausstattung und Ausstattung im HausVorteile

Mietgarantie Promotion:

6 % für die ersten 2 Jahre

Profit Sharing in Rental Pool: 60% an den Eigentümer NET, für die folgenden 8 Jahre

Projektierte Rückgaben: 7 - 11%, je nach Einheit und Pool

4 Minuten Buddha Hill

8 Minuten Central Festival Mall

8 Minuten Big C Shopping

45 Minuten vom Flughafen U-Tapao

60 Minuten vom internationalen Flughafen Suvarnabhumi

90 Minuten von Central Bangkok

Lage und Infrastruktur in der Nähe