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Restaurants in Autonome Gemeinschaft Madrid, Spanien

Madrid
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9 immobilienobjekte total found
Restaurant, Café 132 m² in Madrid, Spanien
Restaurant, Café 132 m²
Madrid, Spanien
Fläche 132 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem Mieter im Herzen von Madrid. Die Anlage verfügt über eine…
$2,94M
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Restaurant, Café 339 m² in Madrid, Spanien
Restaurant, Café 339 m²
Madrid, Spanien
Fläche 339 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem zuverlässigen Mieter im Zentrum von Madrid.Die Anlage ver…
$3,69M
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Restaurant, Café 65 m² in Madrid, Spanien
Restaurant, Café 65 m²
Madrid, Spanien
Fläche 65 m²
Zu verkaufen Gewerberäume mit einem Mieter in einem respektablen Bereich von Madrid.Umwelt: …
$948,958
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Restaurant, Café 102 m² in Madrid, Spanien
Restaurant, Café 102 m²
Madrid, Spanien
Fläche 102 m²
Wohnung mit Mieter zum Verkauf im historischen Zentrum von Madrid. Die Anlage verfügt über e…
$929,333
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Restaurant, Café 581 m² in Madrid, Spanien
Restaurant, Café 581 m²
Madrid, Spanien
Fläche 581 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem zuverlässigen Mieter in Madrid.Umwelt:dichtes Wohngebiet;…
$6,18M
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Restaurant, Café 92 m² in Madrid, Spanien
Restaurant, Café 92 m²
Madrid, Spanien
Fläche 92 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem zuverlässigen Mieter in einem Wohn-und touristischen Bere…
$2,04M
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Restaurant, Café 295 m² in Madrid, Spanien
Restaurant, Café 295 m²
Madrid, Spanien
Fläche 295 m²
Zweistöckiges Grundstück zum Verkauf in einer angesehenen Gegend von Madrid.Umwelt: Nuevos M…
$4,27M
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Restaurant, Café 212 m² in Madrid, Spanien
Restaurant, Café 212 m²
Madrid, Spanien
Fläche 212 m²
Auf Verkauf Eckzimmer mit einem Mieter im Zentrum von Madrid.Das Anwesen verfügt über eine s…
$969,738
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Restaurant, Café 1 049 m² in Madrid, Spanien
Restaurant, Café 1 049 m²
Madrid, Spanien
Fläche 1 049 m²
Zu verkaufen Gewerberäume mit einem Mieter in einem respektablen Bereich von Madrid.Umwelt: …
$3,55M
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