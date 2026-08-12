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Stadthäuser mit Swimmingpool in Alicante, Spanien

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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 416 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,06M
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Reihenhaus 4 zimmer in Rojales, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 164 m²
Etagenzahl 2
Schlüsselfertiges und möbliertes großes Stadthaus mit privatem Pool, Garten und Dachterrasse…
$410,318
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 224 m²
Er lebt in einer der exklusivsten Gegenden von Alicante mit Luzzerna, einer Förderung von 14…
$1,41M
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 460 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,14M
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Reihenhaus 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 311 m²
Etagenzahl 2
Hübsches Eck-Stadthaus mit großem Garten, Gemeinschaftspool, Paddle-Tennisplatz und herrlich…
$493,537
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Reihenhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Wunderschönes Stadthaus mit privaten Gärten, weitläufigen Außenbereichen, Resort-Schwimmbeck…
$490,085
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Reihenhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 171 m²
Attraktives Premium-Stadthaus mit Terrasse, privatem Pool und riesigem Grundstück in einer P…
$687,716
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Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Fläche 124 m²
Polop Hills Natur ist ein exklusives Wohnprojekt bestehend aus 65 unabhängigen Villen, in ei…
$589,139
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Reihenhaus 5 zimmer in Callosa de Segura, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Callosa de Segura, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Etagenzahl 3
Massives modernes Stadthaus mit Dach, eigener Garage und privatem Pool, umgeben von Natur un…
$402,951
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Reihenhaus 5 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 222 m²
Etagenzahl 1
Traumhaftes Reihenhaus mit großer Dachterrasse, Garten und privatem Pool in Strandnähe Be…
$474,350
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Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Fläche 158 m²
Polop Hills Natur ist ein exklusives Wohnprojekt bestehend aus 65 unabhängigen Villen, in ei…
$708,372
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 416 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,06M
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Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Fläche 138 m²
Polop Hills Natur ist ein exklusives Wohnprojekt bestehend aus 65 unabhängigen Villen, in ei…
$660,585
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 460 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,18M
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Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Fläche 163 m²
Polop Hills Natur ist ein exklusives Wohnprojekt bestehend aus 65 unabhängigen Villen, in ei…
$732,031
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Reihenhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 163 m²
Fantastisches Luxus-Reihenhaus mit Terrasse, privatem Pool und Garage in einer Premium-Gegen…
$568,851
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Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Fläche 145 m²
Polop Hills Natur ist ein exklusives Wohnprojekt bestehend aus 65 unabhängigen Villen, in ei…
$704,507
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Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Fläche 175 m²
Polop Hills Natur ist ein exklusives Wohnprojekt bestehend aus 65 unabhängigen Villen, in ei…
$800,549
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Reihenhaus 4 zimmer in Los Montesinos, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Los Montesinos, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Etagenzahl 1
Exklusives Luxus-Reihenhaus mit herrlichem Privatgarten und Gemeinschaftspool in der Nähe ei…
$345,592
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Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Fläche 145 m²
Polop Hills Natur ist ein exklusives Wohnprojekt bestehend aus 65 unabhängigen Villen, in ei…
$702,164
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Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Fläche 163 m²
Polop Hills Natur ist ein exklusives Wohnprojekt bestehend aus 65 unabhängigen Villen, in ei…
$730,860
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Reihenhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 117 m²
Ein faszinierendes Stadthaus im Gartenstil mit großzügigen Grünflächen, flüssigem Innen- und…
$494,153
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 416 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,06M
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Reihenhaus 4 zimmer in Monforte del Cid, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Monforte del Cid, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
Роскошный таунхаус с большой террасой на крыше, общественным бассейном, расположенным рядом …
$422,287
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 460 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,30M
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Reihenhaus 7 zimmer in Algorfa, Spanien
Reihenhaus 7 zimmer
Algorfa, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 276 m²
Etagenzahl 2
Exklusives großes Reihenhaus mit Pool, Dachterrasse und geräumigem Abstellraum auf einem Gol…
$572,133
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Reihenhaus 5 zimmer in Finestrat, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
Modernes Stadthaus mit Panoramablicken, einer weitläufigen Terrasse, einem privaten Garten, …
$639,994
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 416 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 460 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
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Reihenhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Modernes Reihenhaus mit privatem Pool, Dachterrasse und Meerblick direkt am Strand Liefer…
$445,193
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