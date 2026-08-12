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Reihenhäuser am Meer in Alicante, Spanien

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Torrevieja
95
Benidorm
4
Alicante
12
la Marina Baixa
107
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9 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Geräumiges renoviertes 3-Schlafzimmer-Stadthaus mit Meerblick in der Nähe von La Mata . Gerä…
$406,802
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Reihenhaus 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 311 m²
Etagenzahl 2
Hübsches Eck-Stadthaus mit großem Garten, Gemeinschaftspool, Paddle-Tennisplatz und herrlich…
$493,537
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Reihenhaus 5 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 222 m²
Etagenzahl 1
Traumhaftes Reihenhaus mit großer Dachterrasse, Garten und privatem Pool in Strandnähe Be…
$474,350
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Reihenhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Elegante Villen mit 3 Schlafzimmern und privaten Gärten in Sierra Cortina Finestrat Diese Vi…
$629,782
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Reihenhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Modernes Reihenhaus mit privatem Pool, Dachterrasse und Meerblick direkt am Strand Liefer…
$445,193
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Reihenhaus in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stadthaus mit 3 Schlafzimmern neben dem Strand von Higuericas in La Torre de la Horadada. St…
$340,532
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Reihenhaus in Dehesa de Campoamor, Spanien
Reihenhaus
Dehesa de Campoamor, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 170 m²
4-Zimmer-Doppelhaushälfte mit Meerblick in Campoamor. Geräumige Doppelhaushälfte mit vier Et…
$928,936
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Reihenhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Charmantes, voll möbliertes, schlüsselfertiges Stadthaus mit großer Terrasse, Außenküche und…
$344,316
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Reihenhaus 4 zimmer in Calp, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 188 m²
Etagenzahl 3
Exquisites Stadthaus mit privater Dachterrasse, Garage, Gemeinschaftspool und Sportplatz in …
$826,415
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Immobilienangaben in Alicante, Spanien

mit Garage
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mit Terrasse
mit Bergblick
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mit Seeblick
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