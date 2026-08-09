Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Region Kreta
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus

Ferienhäuser in Region Kreta, Griechenland

;
Provinz Apokoronas
12
Heraklion
30
Heraklion Municipal Unit
30
Provinz Heraklion
30
Zeig mehr
Ferienhaus Löschen
Alles löschen
80 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 116 m²
Stone House mit Meerblick in Chersonissos zum Verkauf Steinhaus mit einer Fläche von 116 qm,…
$329,908
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus in Kritsa, Griechenland
Ferienhaus
Kritsa, Griechenland
Fläche 100 m²
zum Verkauf im Bau 1-stöckiges Haus von 100 qm auf Kreta. Das Haus besteht aus einem Abstell…
$106,264
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Zu verkaufen ein Steinhaus von 50 qm im Dorf Kounavi, in der Nähe von Arhanes! Das Haus wurd…
$112,167
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Ferienhaus in Milatos, Griechenland
Ferienhaus
Milatos, Griechenland
Fläche 288 m²
Zum Verkauf Stein freistehendes Haus mit einer Gesamtfläche von 288 qm für Erdgeschoss und K…
$885,531
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Region Kreta, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Region Kreta, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 65 m²
Zu verkaufen 2 - stöckiges Haus von 65 Quadratmetern auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus …
$183,349
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Region Kreta, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Region Kreta, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 190 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 190 qm auf Kreta. Der Untergeschoss besteht aus einem Abst…
$1,04M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus in Provinz Festos, Griechenland
Ferienhaus
Provinz Festos, Griechenland
Fläche 480 m²
In der schönen Gegend von Ammoudara befindet sich diese beeindruckende 480 m2 freistehende R…
$2,13M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 262 m²
Zum Verkauf | Panorama Sea-View Einfamilienhaus in Analipsi, Heraklion, Kreta Wichtige Fakt…
$767,461
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 82 m²
Verkauf: "Key-Ready" Einfamilienhaus in alten Hersonissos, Kreta Eine einzigartige Gelegenhe…
$334,147
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 237 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 237 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$1,30M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Skopi, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Skopi, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 50 qm auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, e…
$126,336
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Epano Elounda, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Epano Elounda, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 300 qm auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer m…
$885,531
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 400 qm in Kreta. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer, W…
$1,30M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus in Provinz Chania, Griechenland
Ferienhaus
Provinz Chania, Griechenland
Fläche 160 m²
2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 160 Quadratmetern auf der Insel Kreta. Das Haus …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
Zu verkaufen 3 -stöckiges Haus von 160 Quadratmetern auf Kreta. Das Untergeschoss besteht au…
$1,51M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Sitia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Sitia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 378 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 378 qm in Kreta. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer, Wo…
$1,77M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Piskokefalo, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Piskokefalo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 161 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 161 qm auf Kreta. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellraum. E…
$637,583
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 zimmer in Kalives, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Kalives, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Etagenzahl 1
Landhaus mit Pool und Meerblick Auf dem Gebiet des Geländes mit einer Gesamtfläche von 2.…
$645,920
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 49 m²
Charmantes traditionelles Anwesen mit Steinhaus – 6,945,40m2 Grundstück auf Kreta Eine außer…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Makrigialos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Makrigialos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Zu verkaufen altes Bauhaus 1-stöckiges Haus von 250 qm auf Kreta. Das Haus besteht aus 4 Sch…
$82,650
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 260 m²
Zum Verkauf altes 3-stöckiges Haus von 260 qm in Kreta. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzim…
$2,64M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Epano Elounda, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Epano Elounda, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 155 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 155 qm in Kreta. Keller besteht aus einem Abstellraum. Erdg…
$422,749
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Douliana, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Douliana, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 210 m²
----------------------- Eine Haven von Stille und Luxus im Herzen der Peloponnes Dieses ein…
$1,77M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Koutsouras, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Koutsouras, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 160 qm auf Kreta. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellraum. E…
$531,319
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Kalathas, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Kalathas, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 112 qm auf Kreta. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohnzim…
$562,376
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Region Kreta, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Region Kreta, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 120 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 120 qm auf Kreta. Das Haus besteht aus 4 Schlafzimmern, Wohnzim…
$245,587
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 150 m²
Verkauf Altbau 1-stöckiges Haus von 150 qm auf Kreta. Ein Blick auf das Meer, der Berg öffne…
$126,336
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Sfaka, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Sfaka, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Zu verkaufen altes Bauhaus 1-stöckiges Haus von 180 qm auf Kreta. Das Haus besteht aus 3 Sch…
$113,348
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Region Kreta, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Region Kreta, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
Zum Verkauf: Freistehendes Zwei-Storey Haus 220 qm in Rethymno Zum Verkauf, ein ausgezeichne…
$531,319
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Kavousi, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Kavousi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 192 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 192 qm auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$589,174
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Immobilienangaben in Region Kreta, Griechenland

mit Garage
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen