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Ferienhäuser in Municipality of Oropos, Griechenland

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17 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Oropos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Oropos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, e…
$430,959
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Ferienhaus in Skala Oropou, Griechenland
Ferienhaus
Skala Oropou, Griechenland
Fläche 200 m²
Das freistehende Haus besteht aus 2 unabhängigen Etagen. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Wohn…
$354,213
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Afidnes, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Afidnes, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 440 m²
Zum Verkauf -- Wohnhaus -- East Attica: Afidnes (Kiourka) - 440 m2, 6 Schlafzimmer, 2 Badezi…
$250,554
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Oropos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Oropos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 144 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 144 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 3 Schla…
$584,451
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Skala Oropou, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Skala Oropou, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 225 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 225 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$684,811
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Stathmos Afidnon, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Stathmos Afidnon, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 550 m²
Die Villa befindet sich in Ipokratios Politia hinter dem Berg Parnitha. Da es eine Privatstr…
$1,06M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Oropos, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Oropos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 190 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 190 qm in Peloponnes. Das Haus besteht aus 5 Schlafzimmern,…
$442,654
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Stathmos Afidnon, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Stathmos Afidnon, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 282 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 282 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer m…
$578,547
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Skala Oropou, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Skala Oropou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 95 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 95 qm in Attika. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohn…
$236,142
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Ferienhaus in Skala Oropou, Griechenland
Ferienhaus
Skala Oropou, Griechenland
Fläche 540 m²
Angebot zum Verkauf Villa bestehend aus 3 Häusern Jedes Haus hat 3 Stockwerke und besteht au…
$1,28M
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Stathmos Afidnon, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Stathmos Afidnon, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 400 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohn…
$1,12M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Skala Oropou, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Skala Oropou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 210 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 210 Quadratmetern in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus …
$153,492
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Oropos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Oropos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 240 qm im Osten Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus Wohnzi…
$507,705
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Stathmos Afidnon, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Stathmos Afidnon, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 420 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 420 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$1,00M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Kalamos, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Kalamos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 320 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 320 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$493,956
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Stathmos Afidnon, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Stathmos Afidnon, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 420 m²
420 qm 2 -stöckige Villa in Attika zu verkaufen. Die erste Ebene besteht aus einem Wohnzimme…
$1,18M
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Ferienhaus 8 Schlafzimmer in Kalamos, Griechenland
Ferienhaus 8 Schlafzimmer
Kalamos, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 369 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 369 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, …
$1,02M
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