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Ferienhäuser in Dion Olympos Municipality, Griechenland

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Ferienhaus in Kondariotissa, Griechenland
Ferienhaus
Kondariotissa, Griechenland
Fläche 280 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Hüttenfläche von 280 qm an der Olympischen Riviera im Bau. Die erste …
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Skotina, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Skotina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 65 m²
Zu verkaufen im Bau 2-stöckiges Haus von 65 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht…
$112,167
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Agios Spiridonas, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Agios Spiridonas, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 160 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus 2 Schl…
$230,627
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Skotina, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Skotina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 98 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 98 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$165,299
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Skotina, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Skotina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 98 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 98 qm an der Olympischen Küste. Das Haus besteht aus 2 Schlafzi…
$153,492
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Ferienhaus in Litochoro, Griechenland
Ferienhaus
Litochoro, Griechenland
Fläche 126 m²
Zu verkaufen altes Bauhaus 2-stöckiges Haus von 126 qm an der Olympischen Küste. Das Erdgesc…
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Platamonas, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 200 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus einem …
$590,354
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Skotina, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Skotina, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 220 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus e…
$392,066
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 220 m²
Verkauf 4-stöckiges Haus von 220 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus einer…
$389,634
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Platamonas, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 280 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 280 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Der Untergesch…
$578,547
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Skotina, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Skotina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 123 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 123 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Erdgeschos…
$330,598
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Agios Spiridonas, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Agios Spiridonas, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 184 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 184 qm an der Olympischen Küste. Das Haus besteht aus 3 Schlafz…
$118,071
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Platamonas, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 340 m²
Zu verkaufen 3 -stöckiges Haus von 340 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Erdgescho…
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Skotina, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Skotina, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 400 m²
Im Bau im Bau befindliches 3-stöckiges Haus von 400 Quadratmetern an der Olympischen Küste. …
$354,213
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 105 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 105 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus e…
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 280 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 280 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus W…
$454,573
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
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Litochoro, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 320 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 320 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus e…
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Skotina, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Skotina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 194 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 194 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus ei…
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 131 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 131 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus 2 Wohn…
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Ferienhaus in Skotina, Griechenland
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Skotina, Griechenland
Fläche 310 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Ferienhausfläche von 310 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. D…
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
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Litochoro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 220 m²
Verkauf 4-stöckiges Haus von 220 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus einem …
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Ferienhaus in Agios Spiridonas, Griechenland
Ferienhaus
Agios Spiridonas, Griechenland
Fläche 150 m²
Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus von 150 qm an der Olympischen Riviera. Die erste Etage besteh…
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Fläche 160 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 160 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Erdgescho…
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Schlafräume 2
Fläche 130 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 130 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Erdgescho…
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Ferienhaus 8 Schlafzimmer
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 360 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 360 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus 2 …
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Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 110 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus einem …
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Skotina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 80 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 80 qm an der Olympischen Küste. Das Haus besteht aus 3 Schlafzi…
$129,878
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer
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Schlafräume 7
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3 - Stockwerk mit 300 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Erdgeschoss b…
$885,531
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Skotina, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 240 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 240 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Untergesch…
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