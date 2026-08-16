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Ferienhäuser in Thermi Municipality, Griechenland

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Thermi
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Vasilika
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20 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Thermi, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 379 m²
Zu verkaufen im Bau 2 -stöckiges Haus von 379 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Erdge…
$311,347
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Ferienhaus in Thermi, Griechenland
Ferienhaus
Thermi, Griechenland
Fläche 400 m²
Verkauf: Zwei unfertige Häuser, je 200 qm, auf einem 2.860 qm Grundstück unterhalb von Panor…
$767,461
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Vasilika, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Vasilika, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 118 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 114 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Erdgeschoss b…
$224,335
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Peristera, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Peristera, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 110 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteht au…
$194,817
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Vasilika, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Vasilika, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 350 m²
Verkauf 4-stöckiges Haus von 350 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss besteht a…
$442,766
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Thermi, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 480 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 480 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Erdgeschoss b…
$1,42M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Thermi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 180 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
$436,862
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Vasilika, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Vasilika, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 250 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm in Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$354,213
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Vasilika, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Vasilika, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
$330,598
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Vasilika, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Vasilika, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 230 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 230 qm in Thessaloniki. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzim…
$708,425
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Thermi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 376 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 376 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteh…
$531,319
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Ferienhaus 10 Schlafzimmer in Vasilika, Griechenland
Ferienhaus 10 Schlafzimmer
Vasilika, Griechenland
Schlafräume 10
Fläche 520 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 390 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Erdgeschoss b…
$1,13M
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
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Thermi, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 440 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 440 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteh…
$1,26M
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Peristera, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Peristera, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 125 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 125 qm in Thessaloniki. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit …
$218,431
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Vasilika, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Vasilika, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 400 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
$346,221
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Vasilika, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Vasilika, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 200 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Un…
$377,827
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Ferienhaus in Vasilika, Griechenland
Ferienhaus
Vasilika, Griechenland
Fläche 350 m²
Zu verkaufen: Luxuswohnung 150 m2 + 200 m2 Halbgeschoss auf einem 15.000 m2 Grundstück – Gal…
$330,598
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Vasilika, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Vasilika, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 630 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 630 qm in Chalkidiki. Halbgeschoss besteht aus 6 Abstellräumen.…
$413,248
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Vasilika, Griechenland
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Vasilika, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 290 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 290 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteht au…
$543,126
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Thermi, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 270 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 270 qm in Thessaloniki. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern…
$885,531
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