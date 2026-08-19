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Ferienhäuser in Municipality of Markopoulo Mesogaias, Griechenland

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Limenas Markopoulou
8
Markopoulo
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13 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Limenas Markopoulou, Griechenland
Ferienhaus
Limenas Markopoulou, Griechenland
Fläche 110 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 110 qm. in Attika. Die erste Etage besteht aus einem Schla…
$274,216
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Markopoulo, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Markopoulo, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
Zu verkaufen im Bau 2 -stöckiges Haus von 200 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Sc…
$277,467
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Limenas Markopoulou, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 210 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 210 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$619,872
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Limenas Markopoulou, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 340 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 340 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$1,18M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Limenas Markopoulou, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 270 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 270 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 4 Schlafzimmern, …
$1,65M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Markopoulo, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Markopoulo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 380 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 380 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Sch…
$920,953
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Ferienhaus in Limenas Markopoulou, Griechenland
Ferienhaus
Limenas Markopoulou, Griechenland
Fläche 276 m²
Ferienhaus in der Nähe von Porto Rafti. Bestehend aus 3 Etagen. Es besteht die Möglichkeit, …
$306,984
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Ferienhaus in Markopoulo, Griechenland
Ferienhaus
Markopoulo, Griechenland
Fläche 120 m²
2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 120 qm in Attica im Bau. Die erste Etage besteht…
$439,887
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Markopoulo, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Markopoulo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 120 Quadratmetern in Attika. Der Untergeschoss besteht au…
$247,949
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Limenas Markopoulou, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 85 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 85 qm in Attica. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohn…
$230,238
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Limenas Markopoulou, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 134 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 134 qm in Attika. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$495,074
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Ferienhaus in Markopoulo, Griechenland
Ferienhaus
Markopoulo, Griechenland
Fläche 201 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus von 201 qm in Attica. Die erste Etage besteht aus 2 Schla…
$548,431
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Limenas Markopoulou, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 370 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 370 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$944,567
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Immobilienangaben in Municipality of Markopoulo Mesogaias, Griechenland

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