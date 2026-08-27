Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Katerini
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus

Ferienhäuser in Katerini, Griechenland

;
Peristasi
9
Korinos
8
Ferienhaus Löschen
Alles löschen
34 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Lofos, Griechenland
Ferienhaus
Lofos, Griechenland
Fläche 175 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 175 Quadratmetern an der Olympische…
$256 833
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Korinos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Korinos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
Zu verkaufen im Bau 1-stöckiges Haus von 105 qm an der Olympischen Küste. Das Haus besteht a…
$82 650
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Peristasi, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Peristasi, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 254 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 254 qm an der Olympischen Küste. Keller besteht aus 2 Abste…
$123 974
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Peristasi, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Peristasi, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 230 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 200 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Erdgeschos…
$389 634
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus in Katerini, Griechenland
Ferienhaus
Katerini, Griechenland
Fläche 120 m²
Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus von 120 qm an der Olympischen Riviera. Die erste Etage besteh…
$187 552
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Foteina, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Foteina, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 80 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 80 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus einem A…
$101 541
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
International Property AlertsInternational Property Alerts
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Korinos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Korinos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 160 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Untergesch…
$377 827
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Korinos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Korinos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 240 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Der erste Stoc…
$318 791
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Korinos, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Korinos, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3 -stöckiges Haus von 300 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Erdgescho…
$413 248
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus in Peristasi, Griechenland
Ferienhaus
Peristasi, Griechenland
Fläche 180 m²
Zu verkaufen im Bau 1 -stöckiges Haus von 180 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Der Be…
$82 650
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus in Katerini, Griechenland
Ferienhaus
Katerini, Griechenland
Fläche 286 m²
2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 286 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. Di…
$468 452
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Korinos, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Korinos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 170 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 170 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Haus beste…
$138 231
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 247 m²
Zu verkaufen im Bau 2-stöckiges Haus von 247 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Erd…
$259 756
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Korinos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Korinos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Zum Verkauf Altbau 1-stöckiges Haus von 100 qm an der Olympischen Küste. Das Haus besteht au…
$91 867
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus in Katerini, Griechenland
Ferienhaus
Katerini, Griechenland
Fläche 65 m²
Verkauf Altbau 1-stöckiges Haus von 65 qm an der Olympischen Küste. Ein Blick auf die Stadt …
$141 685
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Peristasi, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Peristasi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 188 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 188 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus 3 Abst…
$126 845
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Ritini, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Ritini, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 237 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 237 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus 2 …
$377 827
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 378 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 378 qm an der Olympischen Küste. Keller besteht aus einem A…
$531 319
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Peristasi, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Peristasi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 156 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 156 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus 2 Schl…
$306 984
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 242 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 242 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus e…
$413 248
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus in Katerini, Griechenland
Ferienhaus
Katerini, Griechenland
Fläche 103 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Ferienhaus von 103 qm an der Olympischen Riviera im Bau. Das Ferien…
$102 278
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 104 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 104 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus einem …
$271 563
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Korinos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Korinos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 87 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 87 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$177 106
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Peristasi, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Peristasi, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 90 m²
Zu verkaufen 1 -stöckiges Haus von 90 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Haus beste…
$106 264
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Ritini, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Ritini, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 130 qm an der Olympischen Küste. Der Untergeschoss besteht…
$259 756
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus in Peristasi, Griechenland
Ferienhaus
Peristasi, Griechenland
Fläche 160 m²
Zum Verkauf ein 3-stöckiges Ferienhaus von 160 qm an der Olympischen Riviera im Bau. Das Erd…
$92 225
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 50 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Haus besteh…
$101 541
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 204 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 204 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus Wohnzi…
$126 712
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus in Korinos, Griechenland
Ferienhaus
Korinos, Griechenland
Fläche 285 m²
2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 285 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. Di…
$668 819
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 270 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 270 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus 3 Schl…
$442 766
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Immobilienangaben in Katerini, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen