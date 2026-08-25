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Ferienhäuser in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland

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Vari Municipal Unit
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39 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 480 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 480 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer, W…
$2,27M
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Ferienhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 100 m²
✨ Freistehendes Haus 100 m2 auf 165 m2. Grundstück – Asyrmatos, Aliantos (Vari – Varkiza) In…
$277 467
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 215 m²
Voula Süd Nea Kalymnos Bereich, im Bau Maisonette 215 qm 3 Ebenen (Grundgeschoss & 1. Stock)…
$1,45M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 220 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, W…
$673 004
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 260 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 260 qm in Athen. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohn…
$1,06M
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 480 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 480 qm in Athen. Das Untergeschoss besteht aus 2 Schlafzim…
$3,54M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
Zu verkaufen 4 - Stockwerk von 450 qm in Athen. Das Semi - Keller besteht aus Wohnzimmer mit…
$1,53M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 360 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 360 qm in Athen. Das Untergeschoss besteht aus einem Schla…
$1,30M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 215 m²
Verkauf -- Wohnhaus -- East Attica: Vari-Varkiza - Asyrmatos 215 qm, 4 Schlafzimmer, 3 Badez…
$874 024
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 213 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 213 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Küc…
$1,59M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
Verkauf -- Wohnhaus -- East Attica: Voula - Nea kalymnos 154 Sq.m., 3 Schlafzimmer, 3 Bäder,…
$740 007
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Ferienhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 308 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 308 qm in Athen. Ein Blick auf die Stadt öffnet sich aus de…
$903 242
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 483 m²
zum Verkauf 5-stöckiges Haus von 483 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus 2 Abstellräumen. …
$1,89M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 370 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 370 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$1,12M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Vari südlich von Athen Miladeza Bereich, unabhängige Maisonette von 207 qm auf einem Grundst…
$559 375
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 380 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 380 qm in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$1,42M
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Voula südlich von Athen, Dikigorika Bereich, Haus von 60qm. auf einem Grundstück von 700 qm.…
$221 419
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Ferienhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 225 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 225 qm in Athen. Das Untergeschoss besteht aus Wohnzimmer,…
$590 354
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
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Fläche 286 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 286 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer…
$1,30M
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Ferienhaus 10 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 10 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 10
Fläche 320 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 320 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, W…
$944 567
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Schlafräume 4
Fläche 375 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 375 qm in Athen. Das Untergeschoss besteht aus Wohnzimmer,…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
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Fläche 185 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 185 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, W…
$850 110
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Fläche 200 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 200 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
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Fläche 250 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 250 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer…
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Fläche 520 m²
In einem sehr schönen Teil von Agia Marina, nur 3 Minuten mit dem Auto vom Strand, eine Fläc…
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Schlafräume 3
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Fläche 215 m²
Varkiza südlich von Athen, im Zentrum der Gemeinde, 2.-3. Stock Maisonette und Studio 50 m2 …
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 300 m²
Verkauf 0-geschossiges Haus von 300 qm in Athen. Es gibt: einen Kamin. Die Besitzer werden d…
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 120 qm in Attika. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, Wo…
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 184 m²
Voula südlich von Athen Nea Kalymnos Bereich: Baumaisonette 184 m2 3.-4. Stock, auf einem Gr…
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 180 m²
Verkauf 0-geschossiges Haus von 180 qm in Athen. Die Besitzer werden die Möbel mit dem Verka…
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