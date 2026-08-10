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Ferienhäuser in Attika, Griechenland

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Athen
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Ferienhaus in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Fläche 65 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 65 qm. in Attika. Das Cottage besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$322,878
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Zografou, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Zografou, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Zografos in der Nähe des Zentrums von Athen, Maisonette von 86 qm. 4.-5. Stock in gutem Zust…
$174,805
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 250 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$720,232
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 430 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 430 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$791,075
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Ferienhaus 8 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 8 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 428 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 428 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$2,48M
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Ferienhaus in Marathon, Griechenland
Ferienhaus
Marathon, Griechenland
Fläche 184 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 184 qm in Attica. ---------------- Luxus Drei-Level Mais…
$678,907
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Chaidari, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Chaidari, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 138 m²
Verkauf -- Wohnhaus -- Athen West: Chaidari - 138 qm, 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Küche,…
$477,800
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Pallini, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Pallini, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 400 m²
Zu verkaufen 4 -stöckiges Haus von 400 Quadratmetern in Attika. Das Untergeschoss besteht au…
$1,30M
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 500 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 500 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 4 Schlafzimm…
$1,48M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
Verkauf -- Wohnhaus -- East Attica: Voula - Nea kalymnos 154 Sq.m., 3 Schlafzimmer, 3 Bäder,…
$740,007
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 175 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 175 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$531,319
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Keratea, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Keratea, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 190 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 190 Quadratmetern in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus …
$560,837
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Ferienhaus 11 Schlafzimmer in Region Attika, Griechenland
Ferienhaus 11 Schlafzimmer
Region Attika, Griechenland
Schlafräume 11
Fläche 504 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 504 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, …
$448,669
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 95 qm in Attika. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Woh…
$779,268
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 275 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 275 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$767,461
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Voula südlich von Athen, Dikigorika Bereich, Haus von 60qm. auf einem Grundstück von 700 qm.…
$221,419
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 300 m²
Zu verkaufen im Bau 3 - Stockwerk Haus von 300 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 3 S…
$342,406
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 120 qm in Attika. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, Wo…
$1,18M
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Ferienhaus in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Fläche 320 m²
Zu verkaufen 1 -stöckiges Haus von 320 Quadratmetern in Athen. Ein Blick auf die Stadt öffne…
$2,60M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 300 Quadratmetern in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus 3…
$938,663
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Alimos, Griechenland
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Municipality of Alimos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 152 m²
Verkauf -- Wohnhaus -- Athen Süd: Alimos - Ano Kalamaki 152 m2, 3 Schlafzimmer, 2. Stock, Ba…
$291,341
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Ferienhaus in Skala Oropou, Griechenland
Ferienhaus
Skala Oropou, Griechenland
Fläche 540 m²
Angebot zum Verkauf Villa bestehend aus 3 Häusern Jedes Haus hat 3 Stockwerke und besteht au…
$1,28M
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Ferienhaus in Markopoulo, Griechenland
Ferienhaus
Markopoulo, Griechenland
Fläche 201 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus von 201 qm in Attica. Die erste Etage besteht aus 2 Schla…
$548,431
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
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Schlafräume 3
Fläche 168 m²
Zu verkaufen 1 -stöckiges Haus von 168 Quadratmetern in Athen. Das Haus besteht aus 3 Schlaf…
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Ferienhaus 8 Schlafzimmer in Kalamos, Griechenland
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Kalamos, Griechenland
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Fläche 369 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 369 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, …
$1,02M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
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Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
zum Verkauf 5-stöckiges Haus von 300 qm in Attica. Keller besteht aus einem Abstellraum. Hal…
$596,258
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Ägina, Griechenland
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Ägina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 215 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 215 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
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Ferienhaus in Municipality of Piraeus, Griechenland
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Municipality of Piraeus, Griechenland
Fläche 200 m²
Das Gebäude befindet sich 200 m² auf einem 120 m² großen Grundstück in der Nähe des Hafens v…
$519,512
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
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Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 68 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 68 qm in Athen. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Wohnz…
$253,852
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Kalamos, Griechenland
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Kalamos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 320 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 320 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$493,956
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