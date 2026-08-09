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Ferienhäuser in Peloponnes, Westgriechenland und Ionische Inseln, Griechenland

;
Korfu
13
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln
60
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
29
Municipal Unit of Loutraki Perachora
28
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315 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Ferienhaus
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 74 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus mit einer Fläche von 74 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Das…
$288,284
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Ferienhaus in Geraki, Griechenland
Ferienhaus
Geraki, Griechenland
Fläche 120 m²
Ein Haus von 120 qm im Westen von Peloponnese zu verkaufen. Es liegt in der Nähe der Stadt S…
$177,106
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Ferienhaus in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Ferienhaus
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 87 m²
Haus kaufen in Agios Panteleimonas Verkauf: Ein freistehendes Haus, das Folgendes umfasst: …
$115,314
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Ipsos, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Ipsos, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 274 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 274 qm auf der Insel Korfu. Halbgeschoss besteht aus einem …
$1,01M
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 220 m²
Zu verkaufen 4-stöckiges Haus von 220 qm in Thessaloniki. Der Untergeschoss besteht aus eine…
$531,319
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Megalopoli, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Megalopoli, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 215 m²
Steinhaus von 215 qm in Muria Dorf, Gortynia. Es ist ein 2-stöckiges Haus in sehr gutem Zust…
$233,073
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Erymanthos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Erymanthos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 271 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 271 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 3 Wohnzimmern…
$554,933
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Gemeinde Nafplio, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Gemeinde Nafplio, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 144 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 144 Quadratmetern in Ostpeloponnes . Das Erdgeschoss best…
$897,339
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 210 m²
Zu verkaufen - Wohnhaus - Korinthia: Vocha - 230 qm.3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 WC, 2 Kü…
$268,034
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Drosato, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Drosato, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 222 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 222 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$271,563
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Katastari, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Katastari, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in Zante. 1. Stock besteht aus einem Schlafzimmer, W…
$495,898
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Ferienhaus in Temploni, Griechenland
Ferienhaus
Temploni, Griechenland
Fläche 962 m²
Verkauf Altbau 1-stöckiges Haus von 962 qm auf der Insel Korfu. Es gibt: einen Kamin. Die Be…
$1,65M
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Agios Pantaleimonas, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Agios Pantaleimonas, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 58 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 58 qm auf der Insel Korfu. Das Haus besteht aus 2 Schlafzim…
$259,756
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Laliotis, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Laliotis, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 200 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einer Küche, …
$649,390
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nea Tiryntha, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nea Tiryntha, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 198 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 198 qm in Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem WC. Er…
$366,020
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Nerantza, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Nerantza, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 240 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 240 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$306,984
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Ferienhaus in Region Peloponnes, Griechenland
Ferienhaus
Region Peloponnes, Griechenland
Fläche 97 m²
Zum Verkauf 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 97 Quadratmetern auf der Halbinsel P…
$246,248
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Region Peloponnes, Griechenland
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Region Peloponnes, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 140 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 140 qm in Peloponnes. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$236,142
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Region Peloponnes, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Region Peloponnes, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 220 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 220 qm im Osten Peloponnes - Ermionida. Halbgeschoss besteh…
$767,461
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Region Peloponnes, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Region Peloponnes, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 122 m²
zum Verkauf im Bau 1-stöckiges Haus von 122 qm im Osten Peloponnes - Ermionida. Das Haus bes…
$732,039
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Benitses, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Benitses, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 209 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 209 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$2,02M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Assos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Assos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Assos Lechaio in der Nähe von Korinth, Einfamilienhaus von 125 qm. auf einem Grundstück von …
$221,419
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 97 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 97 qm auf der Insel Korfu. Das Haus besteht aus 2 Schlafzim…
$106,264
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
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Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 92 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 92 qm in Ionischen Inseln. Das Haus besteht aus 3 Schlafzim…
$430,959
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Ferienhaus in Municipality of Sparta, Griechenland
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Municipality of Sparta, Griechenland
Fläche 240 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 240 qm in Peloponnes. Ein Blick auf den Berg, der Wald öffnet s…
$188,913
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Ferienhaus in Municipality of Gortynia, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Gortynia, Griechenland
Fläche 320 m²
$64,095
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Velo and Vocha, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Velo and Vocha, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Velo Kokkoni Dorf in Korinth, Maisonette von 160m2 auf einem Grundstück von 190m2 ausgezeich…
$244,727
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Agia Eleni, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Agia Eleni, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 275 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 275 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$1,12M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Vrachati Dorf in der Nähe von Corinth, Einfamilienhaus von 80 qm auf einem Grundstück von 30…
$157,324
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Region Peloponnes, Griechenland
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Region Peloponnes, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 85 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 85 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzi…
$206,624
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