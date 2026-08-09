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Ferienhäuser in Nikiti, Griechenland

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6 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 6 zimmer in Nikiti, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht eine luxuriöse dreistöckige Villa von 161 m² auf der Halbinsel Sithonia in…
$521,413
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Ferienhaus 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Etagenzahl 2
Details  Number of floors in the building: 3  Year of construction: 1975  Year of renovation…
$872,614
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Ferienhaus 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Etagenzahl 2
Einzelheiten.Anzahl der Etagen im Gebäude: 3Reparaturjahr: 2023Anzahl der Zimmer: 4Art der H…
$1,05M
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Ferienhaus 8 zimmer in Nikiti, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Zum Verkauf steht ein dreistöckiges Haus mit einer Gesamtfläche von 200 qm auf der malerisch…
$1,73M
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Ferienhaus 6 zimmer in Nikiti, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Etagenzahl 2
Details  Number of floors in the building: 3  Year of construction: 2016  Number of rooms: 6…
$483,712
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Ferienhaus 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Etagenzahl 1
Einzelheiten.Baujahr: 2000Anzahl der Zimmer: 4Art der Heizung: elektrischEnergieklasse: A+Ba…
$1,22M
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