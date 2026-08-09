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Ferienhäuser in Municipality of Velo and Vocha, Griechenland

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Municipal Unit of Vocha
16
Vrachati
15
Municipal Unit of Velos
7
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24 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 210 m²
Zu verkaufen - Wohnhaus - Korinthia: Vocha - 230 qm.3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 WC, 2 Kü…
$268,034
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Nerantza, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Nerantza, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 240 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 240 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$306,984
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Velo and Vocha, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Velo and Vocha, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Velo Kokkoni Dorf in Korinth, Maisonette von 160m2 auf einem Grundstück von 190m2 ausgezeich…
$244,727
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LDV InvestLDV Invest
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Vrachati Dorf in der Nähe von Corinth, Einfamilienhaus von 80 qm auf einem Grundstück von 30…
$157,324
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Vrachati Dorf in der Nähe von Korinth, Maisonette von 65 m2 möblierte 1.-2. Stock, in sehr g…
$161,986
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 227 m²
Vrachati bei Korinth Einfamilienhaus von 227 qm. 3 Ebenen, auf einem Grundstück von 500 qm u…
$343,783
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Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Velo and Vocha, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Velo and Vocha, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 3
Maisonette in Brahati Corinth ist eine Unterkunft nur 20 Meter vom Meer entfernt. Mit einer …
$279,195
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Sideris Real Estate
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Ferienhaus in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus
Vrachati, Griechenland
Fläche 267 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 267 qm in Peloponnes. Ein herrlicher Blick auf das Meer öff…
$495,898
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 215 m²
Vrachati Dorf in der Nähe von Corinth entdeckt dieses schöne freistehende Haus von 215m2 in …
$326,302
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 150 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 150 qm in Peloponnes. Semi-Keller besteht aus einem Schlafz…
$318,791
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Velo, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Velo, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 250 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimme…
$265,659
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 400 Quadratmetern in Ostpeloponnes . Das Erdgeschoss best…
$944,567
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
For Sale -- Residential Detached house  -- Korinthia: Vocha - 75 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathro…
$110,710
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 110 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mi…
$227,064
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Velo, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Velo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 269 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 269 qm in Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$318,791
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Ferienhaus 12 Schlafzimmer in Nerantza, Griechenland
Ferienhaus 12 Schlafzimmer
Nerantza, Griechenland
Schlafräume 12
Fläche 510 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 510 qm in Ostpeloponnes . Das Erdgeschoss besteht aus 6 Sc…
$1,06M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 150 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 150 qm in Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$324,695
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Nerantza, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Nerantza, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 128 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 128 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$377,827
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 135 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 135 qm im Osten Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus 2 Schl…
$295,177
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Velo and Vocha, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Velo and Vocha, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 112 m²
Verkauf -- Wohnhaus -- Korinthia: Vocha - 112 qm, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 WC, 1 Küch…
$289,011
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Vrachati in der Nähe von Corinth, neu gebaut Maisonette von 88 m2 1.-2. Stock, in der Nähe d…
$227,246
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nerantza, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nerantza, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 216 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 216 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mi…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 136 m²
Vrachati Dorf in der Nähe von Korinth, freistehendes Haus von 136 qm Erdgeschoss auf einem G…
$244,727
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Vrachati Dorf in der Nähe von Corinth, Maisonette von 140 qm. 3 Ebenen (Halbgeschoss-Erdgesc…
$279,688
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Immobilienangaben in Municipality of Velo and Vocha, Griechenland

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