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Ferienhäuser in Korfu, Griechenland

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13 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Ferienhaus
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Fläche 150 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 150 qm auf der Insel Korfu. Es gibt einen Kamin, eine Klim…
$2,24M
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 240 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 240 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$680,280
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Alykes Potamou, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Alykes Potamou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 140 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 3 Schla…
$460,476
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Agia Eleni, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Agia Eleni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 204 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 204 qm auf der Insel Korfu. Halbgeschoss besteht aus einem …
$885,531
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Ferienhaus in Gouvia, Griechenland
Ferienhaus
Gouvia, Griechenland
Fläche 310 m²
Eine Villa von 310 qm ist auf der Insel Korfu zu verkaufen. Die Villa befindet sich auf eine…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Alykes Potamou, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Alykes Potamou, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 57 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 57 qm auf der Insel Korfu. Das Haus besteht aus einem Schlafzim…
$129,878
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Ferienhaus in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Ferienhaus
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Fläche 128 m²
Zu verkaufen sind zwei Gebäude mit einer Gesamtfläche von 128 qm. M, die auf einem Grundstüc…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 240 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$799,795
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 380 m²
zum Verkauf im Bau 1-stöckiges Haus von 380 qm auf der Insel Korfu. Das Haus besteht aus 2 S…
$625,776
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Ferienhaus in Agia Eleni, Griechenland
Ferienhaus
Agia Eleni, Griechenland
Fläche 345 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 345 qm auf der Insel Korfu. Es gibt: einen Kamin, Klimaanla…
$566,740
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Agia Eleni, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Agia Eleni, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 275 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 275 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$1,12M
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Ferienhaus in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Ferienhaus
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Fläche 90 m²
Auf der Insel Korfu gibt es vier Häuser zum Verkauf. Drei von ihnen haben eine Fläche von 35…
$288,284
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Gouvia, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Gouvia, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 205 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 205 qm auf der Insel Korfu. Das Erdgeschoss besteht aus ei…
$3,19M
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Immobilienangaben in Korfu, Griechenland

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