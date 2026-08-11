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Ferienhäuser in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland

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3 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Thermi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 105 qm an der Olympischen Küste. Das Haus besteht aus 3 Schlafz…
$100,360
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Exochi, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Exochi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 238 m²
Zum Verkauf im 3-stöckigen Haus von 238 qm an der Olympischen Küste. Keller besteht aus 2 Ab…
$171,203
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Thermi, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 60 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 60 qm an der Olympischen Küste. Das Haus besteht aus einem Schl…
$354,213
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