Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Gemeinde Sithonia
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus

Ferienhäuser in Gemeinde Sithonia, Griechenland

;
Gemeindebezirk Sithonia
22
Nikiti
6
Neos Marmaras
4
Ferienhaus Löschen
Alles löschen
23 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 1 zimmer in Ormos Panagias, Griechenland
UP UP
Ferienhaus 1 zimmer
Ormos Panagias, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Grundstück mit Wohncontainer zum Verkauf in Sithonia, Ormos Panagias. Das Wohncontainer b…
$87,662
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Deutsch
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Neos Marmaras, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Neos Marmaras, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 400 Quadratmetern in Sithonia, Chalkidiki. Das Untergescho…
$472,283
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 145 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 145 qm in Sithonia, Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$1,89M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
It Is RealtyIt Is Realty
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 94 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 94 qm in Sithonia, Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus Wohn…
$1,00M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Ferienhaus
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 500 m²
Zu verkaufen im Bau 1-stöckiges Haus von 500 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Unterkunft verf…
$826,496
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 45 qm in Sithonia, Chalkidiki. Das Haus besteht aus einem Schla…
$1,24M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Ferienhaus in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Ferienhaus
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 1 000 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 1000 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Unterkunft verfügt übe…
$1,65M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Ferienhaus
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 500 m²
Zu verkaufen im Bau 1-stöckiges Haus von 500 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Unterkunft verf…
$826,496
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Neos Marmaras, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Neos Marmaras, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 150 m²
Verkauf unter Bau 3-stöckiges Haus von 150 qm in Sithonia, Chalkidiki. Halbgeschoss besteht …
$661,197
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Etagenzahl 1
Einzelheiten.Baujahr: 2000Anzahl der Zimmer: 4Art der Heizung: elektrischEnergieklasse: A+Ba…
$1,22M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Neos Marmaras, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Neos Marmaras, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 157 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 157 Quadratmetern in Sithonia, Chalkidiki. Das Untergescho…
$330,598
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Etagenzahl 2
Einzelheiten.Anzahl der Etagen im Gebäude: 3Reparaturjahr: 2023Anzahl der Zimmer: 4Art der H…
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Ferienhaus 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Etagenzahl 2
Details  Number of floors in the building: 3  Year of construction: 1975  Year of renovation…
$872,614
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Ferienhaus 6 zimmer in Nikiti, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Etagenzahl 2
Details  Number of floors in the building: 3  Year of construction: 2016  Number of rooms: 6…
$483,712
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 100 qm in Sithonia, Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$413,248
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Ferienhaus
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 126 m²
📝 Objektbeschreibung: Entdecken Sie absolute Ruhe und natürliche Schönheit in diesem einziga…
$779,268
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Sarti, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Sarti, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 120 Quadratmetern in Sithonia, Chalkidiki. Das Erdgeschoss…
$354,213
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Ferienhaus
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 89 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus mit einer Fläche von 89 Quadratmetern auf der Halbinsel Sithon…
$1,27M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 zimmer in Nikiti, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht eine luxuriöse dreistöckige Villa von 161 m² auf der Halbinsel Sithonia in…
$521,413
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Neos Marmaras, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Neos Marmaras, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 152 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 152 Quadratmetern in Sithonia, Chalkidiki. Das Untergescho…
$330,598
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 128 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 128 qm in Athen. Das Haus besteht aus 4 Schlafzimmern, ein…
$590,354
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 5 zimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Zimmer 5
Etagenzahl 3
Einzelheiten.Anzahl der Etagen im Gebäude: 3Baujahr: 1980Reparaturjahr: 2022Anzahl der Zimme…
$769,277
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Ferienhaus 8 zimmer in Nikiti, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Zum Verkauf steht ein dreistöckiges Haus mit einer Gesamtfläche von 200 qm auf der malerisch…
$1,73M
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Gemeinde Sithonia, Griechenland

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen