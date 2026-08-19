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Ferienhäuser in Vari Municipal Unit, Griechenland

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24 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Zum Verkauf alte Konstruktion 1-stöckiges Haus von 50 qm in Attika. Das Haus besteht aus ein…
$226,696
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 375 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 375 qm in Athen. Das Untergeschoss besteht aus Wohnzimmer,…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 215 m²
Verkauf -- Wohnhaus -- East Attica: Vari-Varkiza - Asyrmatos 215 qm, 4 Schlafzimmer, 3 Badez…
$874,024
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 220 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, W…
$673,004
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 180 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$1,89M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 85 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 85 qm in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzi…
$802,882
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 245 m²
zum Verkauf im Bau 4-stöckiges Haus von 245 qm in Attica. Keller besteht aus einem Badezimme…
$941,901
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 485 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 485 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, 2 Woh…
$2,36M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 360 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 360 qm in Athen. Das Untergeschoss besteht aus einem Schla…
$1,30M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 200 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$1,65M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 120 qm in Attika. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, Wo…
$1,18M
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Ferienhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 520 m²
In einem sehr schönen Teil von Agia Marina, nur 3 Minuten mit dem Auto vom Strand, eine Fläc…
$1,53M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 260 m²
Zu verkaufen 4-stöckiges Haus von 260 qm in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$649,390
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 304 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 304 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus 2 Wohnzimmer, 2 Kü…
$1,24M
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Ferienhaus 10 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 10 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 10
Fläche 320 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 320 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, W…
$944,567
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 215 m²
Varkiza südlich von Athen, im Zentrum der Gemeinde, 2.-3. Stock Maisonette und Studio 50 m2 …
$1,11M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 225 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 225 qm in Athen. Das Untergeschoss besteht aus Wohnzimmer,…
$590,354
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
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Schlafräume 3
Fläche 260 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 260 qm in Athen. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohn…
$1,06M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
Zu verkaufen 4 - Stockwerk von 450 qm in Athen. Das Semi - Keller besteht aus Wohnzimmer mit…
$1,53M
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Ferienhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
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Fläche 225 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 225 qm in Athen. Das Untergeschoss besteht aus Wohnzimmer,…
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Vari südlich von Athen Miladeza Bereich, unabhängige Maisonette von 207 qm auf einem Grundst…
$559,375
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 213 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 213 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Küc…
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Fläche 300 m²
Verkauf 0-geschossiges Haus von 300 qm in Athen. Es gibt: einen Kamin. Die Besitzer werden d…
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Fläche 100 m²
✨ Freistehendes Haus 100 m2 auf 165 m2. Grundstück – Asyrmatos, Aliantos (Vari – Varkiza) In…
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