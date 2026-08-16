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Ferienhäuser in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland

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Agios Nikolaos Municipal Unit
12
Agios Nikolaos
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15 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Milatos, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Milatos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Zu verkaufen 2 - Stockwerk von 100 Quadratmetern auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus eine…
$324,695
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 240 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, …
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Epano Elounda, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Epano Elounda, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 300 qm auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer m…
$885,531
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 280 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 280 qm auf Kreta. Das Untergeschoss besteht aus 3 Schlafzi…
$1,12M
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Ferienhaus in Vrachasi, Griechenland
Ferienhaus
Vrachasi, Griechenland
Fläche 120 m²
Zum Verkauf verfallenes Wohnhaus, 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 120 Quadratmet…
$137,108
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Ferienhaus in Agios Nikolaos, Griechenland
Ferienhaus
Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 400 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 400 qm auf Kreta. Die Besitzer werden die Möbel mit dem Verkauf…
$637,583
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Epano Elounda, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Epano Elounda, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 155 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 155 qm in Kreta. Keller besteht aus einem Abstellraum. Erdg…
$422,749
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Ferienhaus in Epano Elounda, Griechenland
Ferienhaus
Epano Elounda, Griechenland
Fläche 60 m²
Zum Verkauf verfallenes Wohnhaus, 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 60 Quadratmete…
$97,118
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 260 m²
Zum Verkauf altes 3-stöckiges Haus von 260 qm in Kreta. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzim…
$2,64M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 237 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 237 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$1,30M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Epano Elounda, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Epano Elounda, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 340 m²
Zu verkaufen 3 - Stockwerk von 240 Quadratmetern auf Kreta. Das Semi - Keller besteht aus Wo…
$696,618
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Ferienhaus in Milatos, Griechenland
Ferienhaus
Milatos, Griechenland
Fläche 288 m²
Zum Verkauf Stein freistehendes Haus mit einer Gesamtfläche von 288 qm für Erdgeschoss und K…
$885,531
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 130 qm auf Kreta. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Wo…
$295,177
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Ferienhaus in Kritsa, Griechenland
Ferienhaus
Kritsa, Griechenland
Fläche 100 m²
zum Verkauf im Bau 1-stöckiges Haus von 100 qm auf Kreta. Das Haus besteht aus einem Abstell…
$106,264
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 380 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 380 qm auf Kreta. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$1,07M
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Immobilienangaben in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland

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