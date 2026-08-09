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Ferienhäuser in Municipality of Corinth, Griechenland

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13
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5
Municipal Unit of Assos Lechaio
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 220 m²
Zu verkaufen 4-stöckiges Haus von 220 qm in Thessaloniki. Der Untergeschoss besteht aus eine…
$531,319
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Assos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Assos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Assos Lechaio in der Nähe von Korinth, Einfamilienhaus von 125 qm. auf einem Grundstück von …
$221,419
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 385 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 350 qm in Thessaloniki. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schl…
$472,283
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Assos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Assos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Zu verkaufen - Wohnhaus - Korinthia: Assos-Lechaio 135m2, 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 1 WC…
$139,844
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 193 m²
Zu verkaufen im Bau 3-stöckiges Haus von 193 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgescho…
$755,654
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 270 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 270 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Haus besteht aus 2…
$472,283
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 236 m²
Das Anwesen ist auf drei Ebenen entwickelt, mit einer Erdgeschossfläche von 86 Quadratmetern…
$785,171
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 300 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Untergeschoss…
$2,60M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 380 m²
Zu verkaufen 5 -stöckiges Haus von 380 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das U…
$708,425
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 150 qm in Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem Abstel…
$519,512
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 210 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 210 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$649,390
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 165 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 165 qm in Peloponnes. Das Haus besteht aus 4 Schlafzimmern,…
$306,984
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Assos, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Assos, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Kato Assos in der Nähe von Corinth, voll möblierte Maisonette 50 m2 2 Stockwerke (Erdgeschos…
$104,883
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 430 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 430 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimme…
$531,319
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Assos, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Assos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Lechaio Dorf in der Nähe von Corinth, Maisonette 107 qm. 3 Stockwerke erhöhten Erdgeschoss -…
$186,458
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Assos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Assos, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 179 m²
Verkauf -- Wohnhaus -- Korinthia: Assos-Lechaio 179 m2, 4 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 WC, …
$314,649
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 270 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 270 qm in Thessaloniki. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzi…
$684,811
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
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Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 70 qm in Thessaloniki. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmer…
$631,679
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 247 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 247 qm in Peloponnes. 1. Stock besteht aus 3 Schlafzimmern,…
$442,654
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 474 m²
Zum Verkauf 6-stöckiges Haus von 474 qm in den Vororten von Thessaloniki. Keller besteht aus…
$1,89M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 295 m²
Verkauf 4-stöckiges Haus von 295 qm in den Vororten von Thessaloniki. Keller besteht aus ein…
$814,689
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
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Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Verkauf 4-stöckiges Haus von 400 qm in Thessaloniki. Halbgeschoss besteht aus 2 Abstellräume…
$649,390
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Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 260 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 260 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$342,406
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Kato Assos, Griechenland
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Kato Assos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Kato Assos Corinthia - a home with soul. For sale a partly furnished detached house that rad…
$279,688
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 150 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$330,598
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Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 350 qm in Ostpeloponnes . Das Untergeschoss besteht aus ei…
$791,075
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Kato Assos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 224 m²
Kato Assos Dorf in der Nähe von Corinth, Maisonette von 224 qm 2 Stockwerke (bebautes Erdges…
$326,302
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 120 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, e…
$425,181
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Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 251 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 251 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimme…
$815,416
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Schlafräume 3
Fläche 400 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 400 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Un…
Preis auf Anfrage
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