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Ferienhäuser in Municipal Unit of Corinth, Griechenland

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13 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 70 qm in Thessaloniki. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmer…
$631,679
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 474 m²
Zum Verkauf 6-stöckiges Haus von 474 qm in den Vororten von Thessaloniki. Keller besteht aus…
$1,89M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
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Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 295 m²
Verkauf 4-stöckiges Haus von 295 qm in den Vororten von Thessaloniki. Keller besteht aus ein…
$814,689
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 270 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 270 qm in Thessaloniki. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzi…
$684,811
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 385 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 350 qm in Thessaloniki. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schl…
$472,283
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 220 m²
Zu verkaufen 4-stöckiges Haus von 220 qm in Thessaloniki. Der Untergeschoss besteht aus eine…
$531,319
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
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Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 380 m²
Zu verkaufen 5 -stöckiges Haus von 380 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das U…
$708,425
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
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Schlafräume 6
Fläche 193 m²
Zu verkaufen im Bau 3-stöckiges Haus von 193 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgescho…
$755,654
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 236 m²
Das Anwesen ist auf drei Ebenen entwickelt, mit einer Erdgeschossfläche von 86 Quadratmetern…
$785,171
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 400 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 400 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Un…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 300 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Untergeschoss…
$2,60M
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 270 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 270 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Haus besteht aus 2…
$472,283
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
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Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Verkauf 4-stöckiges Haus von 400 qm in Thessaloniki. Halbgeschoss besteht aus 2 Abstellräume…
$649,390
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Corinth, Griechenland

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