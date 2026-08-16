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Ferienhäuser in Municipality of Nea Propontida, Griechenland

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Nea Kallikrateia
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Nea Moudania
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Nea Triglia
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55 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 138 qm in Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$490,558
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 170 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 170 qm in Chalkidiki. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$354,213
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Lakkoma, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Lakkoma, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 90 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 90 qm in Chalkidiki. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohn…
$253,852
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Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Etagenzahl 2
Details  Number of floors in the building: 3  Number of rooms: 6  Levels: 2  Bathrooms: 2  B…
$518,679
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 77 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 77 qm in Chalkidiki. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Wohn…
$295,177
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nea Plagia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nea Plagia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 240 qm in Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mi…
$594,134
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Nea Silata, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Nea Silata, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 200 qm in Chalkidiki. Der Untergeschoss besteht aus einem …
$696,768
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Nea Silata, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Nea Silata, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 350 qm in Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus 2 Wohnzimmer, ein…
$1,30M
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Ferienhaus 5 zimmer in Portaria, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Portaria, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Etagenzahl 2
Details  Number of floors in the building: 3  Year of construction: 2005  Beach: wide, sandy…
$756,265
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Nea Triglia, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Nea Triglia, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 190 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 190 qm in Chalkidiki. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$153,492
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Nea Plagia, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Nea Plagia, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 480 m²
Zu verkaufen 3 -stöckiges Haus von 480 Quadratmetern in Chalkidiki. Das Erdgeschoss besteht …
$708,425
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 270 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 270 qm in Chalkidiki. Halbgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$1,00M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nea Plagia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nea Plagia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 205 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 205 qm in Chalkidiki. Halbgeschoss besteht aus einem Abstel…
$472,283
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Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 3
Details  Number of floors in the building: 4  Year of construction: 2003  Number of rooms: 6…
$988,962
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 150 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 150 qm in Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus einem Abstell…
$214,258
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nea Plagia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nea Plagia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 215 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 215 Quadratmetern in Chalkidiki. Das Erdgeschoss besteht …
$383,730
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Ferienhaus in Nea Triglia, Griechenland
Ferienhaus
Nea Triglia, Griechenland
Fläche 320 m²
Zu verkaufen ein Einfamilienhaus mit einer Schreinerei im Erdgeschoss. Das Grundstück hat ei…
$194,817
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Ferienhaus 6 zimmer in Nea Tenedos, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Nea Tenedos, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Etagenzahl 3
Details  Number of floors in the building: 4  Year of construction: 2005  Number of rooms: 6…
$988,962
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Agios Mamas, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Agios Mamas, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 100 qm in Chalkidiki. Das Erdgeschoss besteht aus einem Sc…
$330,598
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 240 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 240 qm in Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$885,531
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Agios Mamas, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Agios Mamas, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 132 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 132 qm in Chalkidiki. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlaf…
$271,563
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Agios Mamas, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 240 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 240 qm in Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$377,827
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Zimmer 5
Schlafräume 3
Etagenzahl 2
Details  Number of floors in the building: 3  Year of construction: 2008  Number of rooms: 5…
$565,302
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
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Schlafräume 3
Fläche 120 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 120 qm in Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$218,431
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Nea Silata, Griechenland
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Nea Silata, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 168 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 168 qm in Chalkidiki. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellrau…
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Nea Silata, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Nea Silata, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 300 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 300 qm in Chalkidiki. 1. Stock besteht aus 3 Schlafzimmern, Woh…
$495,898
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Ferienhaus in Agios Mamas, Griechenland
Ferienhaus
Agios Mamas, Griechenland
Fläche 35 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 35 qm in Chalkidiki. Es gibt: Sonnenkollektoren für Wasserheizu…
$212,528
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Ferienhaus
Nea Silata, Griechenland
Fläche 105 m²
2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 105 Quadratmetern in Chalkidiki. Die zweite Etag…
$514,154
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Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 270 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 270 qm in Chalkidiki. Das Untergeschoss besteht aus Wohnzi…
$1,14M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Nea Silata, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Nea Silata, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 274 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 274 qm in Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$330,598
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