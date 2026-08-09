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Ferienhäuser in Gemeinde Polygyros, Griechenland

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Ormylia
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Galatista
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36 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Polygyros, Griechenland
Ferienhaus
Polygyros, Griechenland
Details  Year of construction: 2014  Distance from the sea: 550 m Services  Parking  Storage…
$930,788
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Polygyros, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 200 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 200 Quadratmetern in Sithonia, Chalkidiki. Das Untergescho…
$1,59M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Polygyros, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 92 m²
Verkauf: Freistehendes Haus 92 m2 in Trikorfo, Gerakini, Halkidiki Grundstück: 92 qm. Grunds…
$277,467
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Galatista, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Galatista, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 125 qm in Chalkidiki. 1. Stock besteht aus 2 Schlafzimmern, Woh…
$172,106
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Olynthos, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Olynthos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 200 qm in Sithonia, Chalkidiki. Halbgeschoss besteht aus 2 …
$407,005
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Ferienhaus in Psakoudia, Griechenland
Ferienhaus
Psakoudia, Griechenland
Fläche 360 m²
Zu verkaufen ist ein Einfamilienhaus von 360 qm. befindet sich im Dorf Psakoudia, Sithonia, …
$944,567
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Ferienhaus in Vavdos, Griechenland
Ferienhaus
Vavdos, Griechenland
Fläche 360 m²
Zum Verkauf 0-stöckiges Haus von 360 qm in Chalkidiki. Es gibt: einen Kamin. Die Besitzer we…
$867,821
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Olynthos, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Olynthos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 50 qm in Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer…
$230,238
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Polygyros, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 210 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 210 qm in Sithonia, Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$306,984
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Ferienhaus 5 zimmer in Gemeinde Polygyros, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Gemeinde Polygyros, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht ein zweistöckiges Ferienhaus von 115 m² mit einer unabhängigen Kellergesch…
$488,583
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Polygyros, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 75 qm in Sithonia, Chalkidiki. Das Haus besteht aus 2 Schlafzim…
$312,888
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Galatista, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Galatista, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 159 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 159 qm in Chalkidiki. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellrau…
$218,431
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Vavdos, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Vavdos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 182 m²
Zu verkaufen in Vávdos, Gemeinde von Polygyros, Chalkidiki, ein 182 qm freistehendes Haus, d…
$348,309
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Galatista, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Galatista, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 250 qm in Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus einem Abstellraum…
$200,720
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Psakoudia, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Psakoudia, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 116 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 116 qm in Sithonia, Chalkidiki. Halbgeschoss besteht aus 2 Schl…
$448,669
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Ormylia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Ormylia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 100 Quadratmetern in Sithonia, Chalkidiki. Das Haus besteh…
$413,248
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Ormylia, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Ormylia, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 235 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 235 Quadratmetern in Sithonia, Chalkidiki. Das Erdgeschoss…
$980,166
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Plana, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Plana, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 45 qm in Athos, Chalkidiki. Das Haus besteht aus einem Schlafzi…
$360,116
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Polygyros, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 100 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 100 qm in Sithonia, Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$472,283
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Polygyros, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 59 m²
Verkauf – Eingeschossiges Haus von 65 qm in Sithonia, Halkidiki Dieses vorgefertigte Haus (u…
$377,827
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Ferienhaus in Polygyros, Griechenland
Ferienhaus
Polygyros, Griechenland
Fläche 150 m²
🏡 Freistehendes Haus 150 m2 in Polygyros, Halkidiki – Luxuriöses, umgeben von Natur Fläche: …
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 11 zimmer in Metamorfosi, Griechenland
Ferienhaus 11 zimmer
Metamorfosi, Griechenland
Zimmer 11
Etagenzahl 3
Details  Number of floors in the building: 4 Year of construction: 2007 Number of rooms: 11 …
$1,28M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Polygyros, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 144 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 144 qm in Sithonia, Chalkidiki. Halbgeschoss besteht aus 2 …
$277,467
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Polygyros, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 90 qm in Chalkidiki. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Wohn…
$200,720
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Olynthos, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Olynthos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 190 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 190 Quadratmetern in Sithonia, Chalkidiki. Der Untergescho…
$1,00M
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Polygyros, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 85 qm in Sithonia, Chalkidiki. Das Haus besteht aus 2 Schlafzim…
$401,441
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Ferienhaus 9 zimmer in Metamorfosi, Griechenland
Ferienhaus 9 zimmer
Metamorfosi, Griechenland
Zimmer 9
Schlafräume 6
Etagenzahl 3
Details  Number of floors in the building: 4  Year of construction: 2018  Number of rooms: 9…
$524,507
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Ferienhaus in Polygyros, Griechenland
Ferienhaus
Polygyros, Griechenland
Fläche 120 m²
Verkauf Altbau 1-stöckiges Haus von 120 qm in Sithonia, Chalkidiki. Ein Blick auf die Stadt …
$188,913
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Galatista, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Galatista, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 135 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 135 qm in Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$82,650
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Ferienhaus
Ormylia, Griechenland
Fläche 240 m²
Zu verkaufen befindet sich ein 240 m² großes Einfamilienhaus auf der Halbinsel Sithonia. Das…
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Immobilienangaben in Gemeinde Polygyros, Griechenland

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