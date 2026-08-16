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Ferienhäuser in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland

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South Pilio Municipality
9
Lokroi Municipality
5
Municipal Unit of Malesina
3
Municipality of Tanagra
6
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94 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 135 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 135 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus einem…
$188,913
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Region Mittelgriechenland, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Region Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 165 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 165 Quadratmetern in Mittelgriechenland. Das Erdgeschoss …
$200,720
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 430 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 430 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus Wohnz…
$708,425
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Dimini, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Dimini, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 150 m²
Zu verkaufen im Bau 3-stöckiges Haus von 150 qm in Volos-Pilio. Halbgeschoss besteht aus 3 S…
$117,481
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Amfikleia Elateia Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Amfikleia Elateia Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 160 qm in Arachova. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, W…
$413,248
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Ferienhaus in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Ferienhaus
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Fläche 98 m²
Zum Verkauf 0-stöckiges Haus von 98 qm auf der Insel Euboea . Es gibt: einen Kamin. Die Besi…
$198,359
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Malesina, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Malesina, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 160 qm im Zentrum Griechenlands. Das Haus besteht aus 4 Sch…
$755,654
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Kileler Municipality, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Kileler Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 140 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus einem …
$354,213
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Zagora, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Zagora, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 170 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 170 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$330,598
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Ferienhaus in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Ferienhaus
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Fläche 143 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 143 qm auf der Insel Euboea . Ein Blick auf den Berg, der W…
$360,116
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Malesina, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Malesina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 260 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 260 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus Wo…
$549,030
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Amfikleia Elateia Municipality, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Amfikleia Elateia Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 140 qm in Arachova. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, W…
$295,177
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Melissochori, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Melissochori, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 214 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 214 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit K…
$413,248
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Ferienhaus 10 Schlafzimmer in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Ferienhaus 10 Schlafzimmer
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 10
Fläche 500 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 500 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus 4 Sch…
$1,18M
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Ferienhaus 12 Schlafzimmer in Malesina, Griechenland
Ferienhaus 12 Schlafzimmer
Malesina, Griechenland
Schlafräume 12
Fläche 400 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 400 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus ei…
$1,77M
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 420 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 420 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus 2 Sc…
$1,48M
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Ferienhaus 11 Schlafzimmer in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Ferienhaus 11 Schlafzimmer
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 11
Fläche 460 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 460 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus 4 Sc…
$767,461
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Arachova, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Arachova, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 70 qm in Arachova. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$295,177
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 100 qm auf der Insel Euboea . Das Haus besteht aus 3 Schlaf…
$295,177
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Makrinitsa, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Makrinitsa, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 314 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 314 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$1,00M
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Ferienhaus in Melissochori, Griechenland
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Melissochori, Griechenland
Fläche 315 m²
Zum Verkauf steht ein freistehendes Haus mit einer Gesamtfläche von 315 qm zur Verfügung, da…
$501,801
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
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Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 312 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 312 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus 3 Sch…
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Makryrrachi, Griechenland
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Makryrrachi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 160 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$413,248
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Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
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Fläche 100 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 100 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$165,299
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Ferienhaus in Region Mittelgriechenland, Griechenland
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Region Mittelgriechenland, Griechenland
Fläche 450 m²
Verkauf 0-geschossiges Haus von 450 qm im Zentrum Griechenlands. Es gibt: einen Kamin. Die B…
$708,425
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Ferienhaus in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
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Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Fläche 480 m²
Zu verkaufen ist ein dreistöckiges unfertiges Häuschen in der Stadt Yaltra auf der Insel Evi…
$366,020
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Delphi Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Delphi Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 430 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 430 qm im Zentrum Griechenlands. Halbgeschoss besteht aus e…
$259,756
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Ferienhaus in Milies, Griechenland
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Milies, Griechenland
Fläche 210 m²
Zwei separate freistehende Häuser sind im Dorf Vyzitsa, Pelion (turnkey) zu verkaufen. Jede…
$377,827
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Delphi Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Delphi Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 240 Quadratmetern in Mittelgriechenland. Das Erdgeschoss …
$177,106
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Argalasti, Griechenland
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Argalasti, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 160 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 160 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimm…
$324,695
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