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Ferienhäuser in Municipality of Dionysos, Griechenland

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18 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 246 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 246 qm in Athen. Das Untergeschoss besteht aus 2 Lagerräum…
$472,283
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 382 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 382 qm in Athen. Das Haus besteht aus einem Schlafzimmer, W…
$1,42M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 300 m²
Zu verkaufen - Wohnhaus - Ostattika: Agios Stefanos - 300 m², 5 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, …
$396,224
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 320 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 320 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$1,09M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 350 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 350 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Küc…
$1,37M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 400 m²
Stamata nördlich von Athen, Bezirk Efxinos Pontos, ein Einfamilienhaus mit einer Fläche von …
$932,292
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Ferienhaus in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Dionysos, Griechenland
Fläche 293 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 293 Quadratmetern in Attica. Das Kel…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 717 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 717 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, ein WC…
$1,11M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 350 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$767,461
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
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Schlafräume 4
Fläche 350 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 350 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit K…
$1,16M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 230 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 230 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, W…
$714,329
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Ferienhaus in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus
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Fläche 531 m²
Verkauf Zweigeschossiges Einfamilienhaus mit einer Gesamtfläche von 531 qm. Das Haus besteht…
$755,654
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 500 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 500 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus 2 Schlafzi…
$2,95M
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Ferienhaus 8 Schlafzimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus 8 Schlafzimmer
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 600 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 600 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einem Spielzimmer…
$2,42M
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 380 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 380 m2 in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$979,988
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 400 m²
Agios Stefanos nördlich von Athen Hügel von Muson Bereich: Einfamilienhaus von 400m2 ausgeze…
$943,946
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 430 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 430 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$791,075
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
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Schlafräume 6
Fläche 405 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 405 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, einer…
$1,55M
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