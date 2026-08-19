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Ferienhäuser in Municipality of Lavreotiki, Griechenland

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Municipal Unit of Keratea
4
Keratea
4
Lavreotiki Municipal Unit
3
Lavrio
3
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10 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Keratea, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Keratea, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 190 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 190 Quadratmetern in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus …
$560,837
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Ferienhaus in Lavrio, Griechenland
Ferienhaus
Lavrio, Griechenland
Fläche 150 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 150 qm in Attica. Das Ferienhaus befindet sich im Panoram…
$153,492
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Lavrio, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Lavrio, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
$157,324
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Keratea, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Keratea, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 220 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$590,354
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Lavrio, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Lavrio, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 87 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 87 qm in Attika. Das Haus besteht aus einem Schlafzimmer, W…
$366,020
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Agios Konstantinos, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Agios Konstantinos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 152 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 152 Quadratmetern in Attika. Der erste Stock besteht aus …
$472,283
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TekceTekce
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Keratea, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Keratea, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 464 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 464 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$944,567
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Agios Konstantinos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Agios Konstantinos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 255 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 255 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$495,898
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Keratea, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Keratea, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 150 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 150 qm in Attica. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Woh…
$684,811
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Agios Konstantinos, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Agios Konstantinos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 260 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 260 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Sch…
$831,219
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Immobilienangaben in Municipality of Lavreotiki, Griechenland

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