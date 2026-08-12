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Ferienhäuser in Zentralmakedonien, Griechenland

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Thessaloniki
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Pallini Municipal Unit
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Kassandra Municipal Unit
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Ferienhaus 1 zimmer in Ormos Panagias, Griechenland
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Ferienhaus 1 zimmer
Ormos Panagias, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Grundstück mit Wohncontainer zum Verkauf in Sithonia, Ormos Panagias. Das Wohncontainer b…
$87,662
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Gemeinde Veria, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Gemeinde Veria, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 310 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 310 Quadratmetern in Nordgriechenland. Das Untergeschoss …
$767,461
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Ferienhaus 8 Schlafzimmer in Platamonas, Griechenland
Ferienhaus 8 Schlafzimmer
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 360 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 360 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus 2 …
$649,390
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 256 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 256 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Er…
$566,740
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Palaiokomi, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Palaiokomi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
zum Verkauf im Bau 2-stöckiges Haus von 83 qm in Kavala Vororten. Erdgeschoss besteht aus Wo…
$224,335
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Ferienhaus 8 zimmer in Nikiti, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Zum Verkauf steht ein dreistöckiges Haus mit einer Gesamtfläche von 200 qm auf der malerisch…
$1,73M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Alonia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Alonia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 110 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 110 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Erdgescho…
$88,553
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Nea Silata, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Nea Silata, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 300 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 300 qm in Chalkidiki. 1. Stock besteht aus 3 Schlafzimmern, Woh…
$495,898
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Ferienhaus in Kryopigi, Griechenland
Ferienhaus
Kryopigi, Griechenland
Fläche 60 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 60 qm in Kassandra, Chalkidiki.
$171,385
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Lianovergi, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Lianovergi, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 530 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 530 qm in Athos, Chalkidiki. Halbgeschoss besteht aus einem…
$448,669
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Nea Silata, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Nea Silata, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 300 qm in Chalkidiki. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlaf…
$531,319
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Ferienhaus in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus
Trilofo, Griechenland
Fläche 160 m²
Unvollendetes Haus in Trilofos: 160 qm, 2 Stockwerke auf einem 425 qm Grundstück Dies ist ei…
$123,974
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Zentralmakedonien, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Zentralmakedonien, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 65 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 65 qm in Thessaloniki. Das Haus besteht aus einem Schlafzimmer,…
$94,457
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Zentralmakedonien, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Zentralmakedonien, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 390 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 390 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus 2 …
$342,406
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
Zu verkaufen 1 -stöckiges Haus von 50 Quadratmetern in Thessaloniki. Das Haus besteht aus 2 …
$184,502
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Ferienhaus in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Fläche 135 m²
Zu verkaufen im Bau 3-stöckiges Haus von 135 qm in Chalkidiki.
$283,370
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Zentralmakedonien, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Zentralmakedonien, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 140 m²
zum Verkauf im Bau 1-stöckiges Haus von 140 qm an der Olympischen Küste. Das Haus besteht au…
$186,552
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Olynthos, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Olynthos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 50 qm in Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer…
$230,238
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Nea Triglia, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Nea Triglia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 340 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 340 qm in Chalkidiki. Das Haus besteht aus einem Schlafzimm…
$245,618
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Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Etagenzahl 3
Details  Year of construction: 2000  Number of rooms: 5  Heating type: diesel  Levels: 3  Ba…
$629,408
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Аталанта
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Ferienhaus 9 Schlafzimmer in Zentralmakedonien, Griechenland
Ferienhaus 9 Schlafzimmer
Zentralmakedonien, Griechenland
Schlafräume 9
Fläche 375 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 375 qm in Thessaloniki. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern…
$531,319
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Galatista, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Galatista, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 159 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 159 qm in Chalkidiki. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellrau…
$218,431
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Nea Silata, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Nea Silata, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 350 qm in Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus 2 Wohnzimmer, ein…
$1,30M
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Ferienhaus in Zentralmakedonien, Griechenland
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Zentralmakedonien, Griechenland
Fläche 108 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus mit einer Fläche von 108 Quadratmetern an der Olympischen Rivi…
$754,093
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Zentralmakedonien, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 229 m²
Zu verkaufen 2 - Stockwerk mit 229 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Semi - Keller…
$328,216
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
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Katerini, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 247 m²
Zu verkaufen im Bau 2-stöckiges Haus von 247 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Erd…
$259,756
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Ferienhaus in Nea Michaniona, Griechenland
Ferienhaus
Nea Michaniona, Griechenland
Fläche 310 m²
🏠 Freistehendes Haus zum Verkauf – 310 qm in Nea Kerasia, Thessaloniki – Mit Blick auf den O…
$354,213
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Kitros, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Kitros, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 360 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 360 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus Wohnzi…
$389,634
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Nea Plagia, Griechenland
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Nea Plagia, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Zu verkaufen ein unfertiges Gebäude von 400 qm, in einem Grundstück von 14.000 qm. Das Gebäu…
$1,30M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Zentralmakedonien, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Zentralmakedonien, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 120 qm in Kassandra, Chalkidiki. Das Erdgeschoss besteht a…
$377,827
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