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Ferienhäuser in Serres Municipality, Griechenland

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3 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Serres Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Serres Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 270 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 270 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
$401,441
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Ferienhaus in Ano Vrontou, Griechenland
Ferienhaus
Ano Vrontou, Griechenland
Fläche 100 m²
Zum Verkauf 1-stöckiges Ferienhaus von 100 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. Das Fer…
$151,376
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Serres Municipality, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Serres Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 235 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 235 qm in Thessaloniki. Keller besteht aus einem WC, 2 Abst…
$554,933
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