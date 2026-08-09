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Ferienhäuser in Litochoro, Griechenland

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8 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Litochoro, Griechenland
Ferienhaus
Litochoro, Griechenland
Fläche 126 m²
Zu verkaufen altes Bauhaus 2-stöckiges Haus von 126 qm an der Olympischen Küste. Das Erdgesc…
$153,492
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 220 m²
Verkauf 4-stöckiges Haus von 220 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus einer…
$389,634
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 105 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 105 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus e…
$153,492
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 280 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 280 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus W…
$454,573
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 320 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 320 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus e…
$826,496
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 131 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 131 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus 2 Wohn…
$421,816
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 220 m²
Verkauf 4-stöckiges Haus von 220 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus einem …
$336,502
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 110 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus einem …
$291,635
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