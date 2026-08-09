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Ferienhäuser in Platamonas, Griechenland

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5 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Platamonas, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 200 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus einem …
$590,354
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Platamonas, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 280 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 280 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Der Untergesch…
$578,547
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Platamonas, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 340 m²
Zu verkaufen 3 -stöckiges Haus von 340 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Erdgescho…
$572,644
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Ferienhaus 8 Schlafzimmer in Platamonas, Griechenland
Ferienhaus 8 Schlafzimmer
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 360 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 360 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus 2 …
$649,390
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Platamonas, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3 - Stockwerk mit 300 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Erdgeschoss b…
$885,531
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