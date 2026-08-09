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Ferienhäuser in Nea Michaniona, Griechenland

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12 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Nea Michaniona, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Nea Michaniona, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 200 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Er…
$448,669
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Nea Michaniona, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Nea Michaniona, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 90 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Haus besteht au…
$153,492
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Nea Michaniona, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Nea Michaniona, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 230 m²
Zu verkaufen 3 -stöckiges Haus von 230 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das U…
$393,835
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Ferienhaus in Nea Michaniona, Griechenland
Ferienhaus
Nea Michaniona, Griechenland
Fläche 50 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus mit einer Fläche von 50 Quadratmetern in den Vororten von Thes…
$97,527
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Ferienhaus in Nea Michaniona, Griechenland
Ferienhaus
Nea Michaniona, Griechenland
Fläche 335 m²
Zum Verkauf steht ein luxuriöses Einfamilienhaus von 335 qm in Agia Triada (Thessaloniki), g…
$495,849
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nea Michaniona, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nea Michaniona, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 350 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 350 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
$599,846
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Ferienhaus in Nea Michaniona, Griechenland
Ferienhaus
Nea Michaniona, Griechenland
Fläche 25 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus mit einer Fläche von 25 Quadratmetern in den Vororten von Thes…
$120,474
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Nea Michaniona, Griechenland
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Nea Michaniona, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 55 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 55 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Haus besteht aus 2 …
$145,610
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Ferienhaus in Nea Michaniona, Griechenland
Ferienhaus
Nea Michaniona, Griechenland
Fläche 63 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 63 qm in den Vororten von Thessaloniki. Ein herrlicher Blic…
$212,528
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nea Michaniona, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nea Michaniona, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 140 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Erdgeschoss b…
$188,913
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nea Michaniona, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nea Michaniona, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 175 m²
Zu verkaufen 1 - Stockwerk von 175 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Haus …
$271,563
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Ferienhaus in Nea Michaniona, Griechenland
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Nea Michaniona, Griechenland
Fläche 310 m²
🏠 Freistehendes Haus zum Verkauf – 310 qm in Nea Kerasia, Thessaloniki – Mit Blick auf den O…
$354,213
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