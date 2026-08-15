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Ferienhäuser in Kilkis Municipality, Griechenland

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Ferienhaus in Terpyllos, Griechenland
Ferienhaus
Terpyllos, Griechenland
Fläche 290 m²
Ein zweistöckiges Einfamilienhaus, in einem Dorf in Kilkis, in der Nähe der Kirche der Jungf…
$223,154
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Mikrokampos, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Mikrokampos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 100 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 100 qm in Nordgriechenland. Das Haus besteht aus einem Schlafzi…
$129,878
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Nea Santa, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Nea Santa, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 360 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 360 qm in Thessaloniki. Halbgeschoss besteht aus einem Schl…
$377,827
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Terpyllos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Terpyllos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 150 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 150 qm in Nordgriechenland. Das Haus besteht aus 4 Schlafzimmer…
$631,679
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