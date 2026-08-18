Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Amphipolis Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus

Ferienhäuser in Amphipolis Municipality, Griechenland

;
Ferienhaus Löschen
Alles löschen
4 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Amphipolis Municipality, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Amphipolis Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 100 qm in Asprovalta. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer m…
$177,106
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Palaiokomi, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Palaiokomi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
zum Verkauf im Bau 2-stöckiges Haus von 83 qm in Kavala Vororten. Erdgeschoss besteht aus Wo…
$224,335
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Palaiokomi, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Palaiokomi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
zum Verkauf im Bau 2-stöckiges Haus von 83 qm in Kavala Vororten. Erdgeschoss besteht aus Wo…
$224,335
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
DD CO DEDD CO DE
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Palaiokomi, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Palaiokomi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
zum Verkauf im Bau 2-stöckiges Haus von 83 qm in Kavala Vororten. Erdgeschoss besteht aus Wo…
$224,335
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Amphipolis Municipality, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen