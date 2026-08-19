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Ferienhäuser in Kassandreia, Griechenland

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5 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Kassandreia, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 335 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 335 qm in Kassandra, Chalkidiki. Das Erdgeschoss besteht a…
$448,669
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Ferienhaus 6 zimmer in Kassandreia, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Kassandreia, Griechenland
Zimmer 6
Etagenzahl 3
Details  Number of floors in the building: 4  Year of construction: 2004  Beach: sandy with …
$872,614
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Kassandreia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 280 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 280 qm in Kassandra, Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus einem …
$519,512
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Kassandreia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 158 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 158 qm in Kassandra, Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus 2 …
$212,528
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Kassandreia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Zu verkaufen 1 -stöckiges Haus von 110 Quadratmetern in Kassandra, Chalkidiki. Das Haus best…
$448,669
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