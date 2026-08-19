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Ferienhäuser in Edessa Municipality, Griechenland

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13 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Mesimeri, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Mesimeri, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 270 m²
Zu verkaufen 1 -stöckiges Haus von 270 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das H…
$283,370
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Mesimeri, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Mesimeri, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 50 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Haus besteht aus ei…
$206,624
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Mesimeri, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Mesimeri, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 185 m²
Zu verkaufen 3 -stöckiges Haus von 185 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das E…
$454,573
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Mesimeri, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Mesimeri, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 145 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 145 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteht au…
$265,659
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Mesimeri, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Mesimeri, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 369 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 369 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das U…
$507,705
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Mesimeri, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Mesimeri, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 145 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 145 qm in Chalkidiki. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer, ein …
$401,441
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Ferienhaus in Mesimeri, Griechenland
Ferienhaus
Mesimeri, Griechenland
Fläche 175 m²
Zu verkaufen im Bau 1 -stöckiges Haus von 160 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Haus …
$172,970
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Arnissa, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Arnissa, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 120 qm in Pella. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer, Wo…
$271,563
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Mesimeri, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Mesimeri, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 410 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 410 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteht au…
$944,567
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Mesimeri, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Mesimeri, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 220 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 220 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
$460,476
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Mesimeri, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Mesimeri, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 170 m²
Zu verkaufen 3 -stöckiges Haus von 170 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das E…
$271,563
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Mesimeri, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Mesimeri, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 285 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 285 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Mesimeri, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Mesimeri, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 180 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Untergeschoss…
$236,142
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