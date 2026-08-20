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Ferienhäuser in Thessaloniki Municipal Unit, Griechenland

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Thessaloniki
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Ferienhaus in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 80 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 80 qm in Thessaloniki. Ein Blick auf die Stadt öffnet sich aus …
$301 081
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Ferienhaus in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 70 m²
Zu verkaufen verfallene Wohnung, 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 70 Quadratmeter…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
Zu verkaufen 1 -stöckiges Haus von 50 Quadratmetern in Thessaloniki. Das Haus besteht aus 2 …
$184 502
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