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Ferienhäuser in Ormylia, Griechenland

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Ferienhaus in Ormylia, Griechenland
Ferienhaus
Ormylia, Griechenland
Fläche 240 m²
Zu verkaufen befindet sich ein 240 m² großes Einfamilienhaus auf der Halbinsel Sithonia. Das…
$1,06M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Ormylia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Ormylia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 100 Quadratmetern in Sithonia, Chalkidiki. Das Haus besteh…
$413,248
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Ormylia, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Ormylia, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 235 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 235 Quadratmetern in Sithonia, Chalkidiki. Das Erdgeschoss…
$980,166
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