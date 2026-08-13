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Ferienhäuser in Peristasi, Griechenland

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9 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Peristasi, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Peristasi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 119 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 119 qm an der Olympischen Küste. Das Haus besteht aus 3 Schlafz…
$271,563
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Ferienhaus in Peristasi, Griechenland
Ferienhaus
Peristasi, Griechenland
Fläche 160 m²
Zum Verkauf ein 3-stöckiges Ferienhaus von 160 qm an der Olympischen Riviera im Bau. Das Erd…
$92,225
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Peristasi, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Peristasi, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 519 m²
Verkauf 4-stöckiges Haus von 519 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus 2 Abs…
$507,705
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Ferienhaus in Peristasi, Griechenland
Ferienhaus
Peristasi, Griechenland
Fläche 180 m²
Zu verkaufen im Bau 1 -stöckiges Haus von 180 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Der Be…
$82,650
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Peristasi, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Peristasi, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 90 m²
Zu verkaufen 1 -stöckiges Haus von 90 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Haus beste…
$106,264
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Peristasi, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Peristasi, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 230 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 200 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Erdgeschos…
$389,634
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Peristasi, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Peristasi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 188 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 188 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus 3 Abst…
$126,845
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Peristasi, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Peristasi, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 254 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 254 qm an der Olympischen Küste. Keller besteht aus 2 Abste…
$123,974
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Peristasi, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Peristasi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 156 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 156 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus 2 Schl…
$306,984
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