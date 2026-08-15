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Ferienhäuser in Pella Municipality, Griechenland

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3 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Pella, Griechenland
Ferienhaus
Pella, Griechenland
Fläche 295 m²
Zum Verkauf ein Ferienhaus von 295 qm in der Stadt Yannitsa in der Region Zentralmakedonien …
$436,862
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Aravissos, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Aravissos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 78 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 78 qm in Nordgriechenland. Das Haus besteht aus einem Schla…
$118,071
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Pella, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Pella, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 60 qm in Nordgriechenland. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern…
$100,360
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