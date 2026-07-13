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Ferienhäuser in Oraiokastro, Griechenland

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6 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 12 Schlafzimmer in Oreokastro Municipality, Griechenland
Ferienhaus 12 Schlafzimmer
Oreokastro Municipality, Griechenland
Schlafräume 12
Fläche 650 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 650 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Erdgeschoss b…
$1,65M
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Ferienhaus in Oreokastro Municipality, Griechenland
Ferienhaus
Oreokastro Municipality, Griechenland
Fläche 390 m²
Verkauf: Unvollendete Zweigeschoss-Villa von 390 qm mit Panoramablick, auf 10.000 qm. Grunds…
$377,827
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Oreokastro Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Oreokastro Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 210 m²
Zu verkaufen 4 -stöckiges Haus von 210 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das U…
$708,425
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Oreokastro Municipality, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Oreokastro Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 235 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 235 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
$944,567
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Oreokastro Municipality, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Oreokastro Municipality, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 350 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 350 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteht au…
$1,59M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Oreokastro Municipality, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Oreokastro Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 150 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteh…
$590,354
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Immobilienangaben in Oraiokastro, Griechenland

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